Ред Булл затвердив другого пілота на сезон-2025

22-річний новозеландець Ліам Лоусон став напарником чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена по Ред Булл у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Ф1.

Напередодні Серхіо Перес оголосив про свій відхід з команди, попри два роки контракту.

Лоусон отримав високу оцінку після того, як замінив травмованого Даніеля Ріккардо протягом п’яти гонок наприкінці 2023 року та коли став його заміною у минулому сезоні, починаючи з Гран-прі США.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

Зазначимо, що Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу. У підсумку Ландо Норріс програв йому 63 очки.