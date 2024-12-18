Ред Булл оголосив про відхід Переса

Мексиканський пілот Серхіо Перес та Oracle Red Bull Racing досягли угоди про дострокове розірвання контракту.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Сторони розривають підписаний влітку 2024 року контракт достроково.

"Дякую за ці чотири роки, Ред Булл. Бажаю вам всього найкращого", – написав Перес.

Нагадаємо, у складі австрійської команди він виступав із 2021 року. За чотири сезони він провів 90 стартів у Формулі-1 та здобув шість перемог. Чеко допоміг команді завоювати два Кубки конструкторів у 2022 та 2023 роках.

Зазначимо, що Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу. У підсумку Ландо Норріс програв йому 63 очки.