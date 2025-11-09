Берман та Лоусон наблизилися до дискваліфікації на один етап через зіткнення у спринті в Бразилії

Олівер Берман (Хаас) та Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) були покарані за своє зіткнення під час спринтерської гонки в Інтерлагосі.

Про це повідомляє ФІА.

Проходячи четвертий поворот треку у спринті, пілоти Хаас та Рейсін Буллз не поділили місця, що призвело до контакту та розвороту британського гонщика. Вони одразу ж почали звинувачувати один одного у зіткненні, говорячи по радіо зі своїми гоночними інженерами.

Стюарди вирішили покарати обох: і Берман, і Лоусон отримали по +5 секунд штрафу. Представник Хаас був покараний за небезпечну їзду, а його колега з Рейсін Буллз – за спричинення зіткнення.

Більше того, вони обидва отримали по одному штрафному балу в суперліцензію. Тепер на рахунку Олівера та Ліама дев'ять та вісім балів відповідно.

Варто зазначити, що Берман тривалий час перебував під загрозою дискваліфікації. Тільки після Гран-прі Мексики у нього "згоріли" два штрафні бали – на етап у Мехіко він прибув із десятьма балами.

Але в Сан-Паулу він частково відновив своє небезпечне становище, адже за регламентом пілот буде дискваліфікований на один гоночний етап, якщо він назбирає дванадцять штрафних балів.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, в Інтерлагосі проходитиме Гран-прі Бразилії. Гонка розпочнеться о 19:00 за київським часом.