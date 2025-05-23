Леклер: Немає жодного шансу, що я піду з Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер заявив, що він навіть не думає про те, щоб залишити італійську стайню.

Про це 27-річний монегаск розповів в інтерв'ю L`Equipe.

По ходу сезону 2025 року Леклер неодноразово висловлював своє невдоволення становищем, у якому опинилася команда.

Незважаючи на це, Шарль не збирається кидати Скудерію, оскільки він продовжує вірити в проєкт, який будує Фредерік Вассер.

"Ні (не думаю про відхід з Феррарі). Абсолютно ні. Я вірю в проєкт, я вірю у Фреда (Вассера). Це складний час, і в такі моменти легко сумніватися. Але коли я роблю крок назад і дивлюся на цю команду, я не думаю про те, щоб піти з Феррарі. Я хочу перемагати з Феррарі, я завжди про це говорив. І я залишуся до тих пір, поки буду вірити в цей проєкт. І я вірю. Я завжди говорив, що повністю довіряю Фреду і вважаю, що він саме та людина, яка може повернути Феррарі на вершину. Він дійсно та людина, яка може принести їй перемогу. Я завжди говорив це і дуже сподіваюся, що разом ми зможемо повернути Феррарі на вершину", – сказав Леклер.

Після семи етапів сезону-2025 Скудерія посідає четверте місце в Кубку конструкторів, маючи в активі 114 очок. Леклер у свою чергу йде п'ятим в особистому заліку, заробивши 61 бал.

Нагадаємо, що Шарль Леклер був учасником аварії під час першої практики Гран-прі Монако. За цей інцидент пілот Астон Мартін Ленс Стролл отримав покарання у вигляді втрати позиції на старті гонки.