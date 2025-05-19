Леклер: Я не можу прийняти ситуацію, в якій опинилася Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер висловив свої думки щодо непростого етапу Формули-1, який проходив в Імолі.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Леклер, як і його напарник Льюїс Гамільтон, провалив кваліфікацію, в якій вони обидва не змогли подолати другий сегмент.

Під час Гран-прі Емілії-Романьї монегаск реалізував стратегію з андеркатом, яка могла принести йому четверте місце на фініші – і це після старту одинадцятим. Проте два сходи суперників та жовті прапори з машиною безпеки звели нанівець старання гонщика.

І хоча він все одно завершив гонку в заліковій зоні, фінішувавши шостим, Шарль залишився незадоволений вікендом.

"Я говорив перед заїздом, що це одна з тих гонок, де треба ганяти з серцем і трохи розставляти лікті. Я знаю, що в таких умовах ти їдеш на межі, іноді навіть трохи перегинаєш палицю. Але коли ти стартуєш одинадцятим... Як гонщик, я просто не можу прийняти ситуацію, в якій ми опинилися. Я пішов на ризик. Я не думаю, що у випадку з П'єром Гаслі я був особливо винен у перевищенні меж. Це був просто гоночний інцидент у тому вигляді, в якому він був. У випадку з Алексом (Албоном) це було дуже сильно на межі, це точно. Я думав, що згідно з тим, як написані правила, я діяв прямо на межі. Мені треба ще раз перевірити ці моменти, але я не шкодую ні про що з того, що зробив. Сьогодні я викладався на повну. І я знав з того моменту, коли я не поїхав на піт-стоп під час другого автомобіля безпеки, що це буде дуже складна гонка", – сказав Леклер.

Минулого року Шарль розбив своє прокляття домашньої гонки, вперше в кар'єрі вигравши Гран-прі Монако. Цього тижня, 25 травня, як раз відбудеться заїзд у Монте-Карло. І гонщик не має великих сподівань на цей етап.

"Дуже складний вікенд. Я думаю, що Монако виявить чимало слабких місць нашої машини, тому я не знаю, але є також багато речей, яких ви не можете очікувати. У кваліфікації ви ризикуєте, болід налаштований зовсім по-іншому, тому я сподіваюся, що ми будемо здивовані".

На відміну від Леклера, Льюїс Гамільтон був задоволений своїм виступом на Гран-прі Емілії-Романьї. Фініш на четвертому місці та взаємодія з фанатами змусили семиразового чемпіона світу відчути себе легендою Феррарі Міхаелем Шумахером.

Нагадаємо, що переможець Гран-прі Емілії-Романьї Макс Ферстаппен повторив досягнення "Червоного Барона", яке німець встановив у складі італійської стайні.