Кінець кар'єри у Формулі-1? Альпін готується провести заміну пілота

Існує велика ймовірність того, що в Маямі Джек Дуен провів свій останній Гран-прі у складі Альпін.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, підтвердилася інформація про те, що французька команда збирається замінити 22-річного австралійця перед наступним етапом, який проходитиме в Імолі. Місце Дуена має посісти резервний гонщик Альпін Франко Колапінто.

Французький колектив задумався про заміну пілота через його незадовільні виступи в поточному сезоні, який став для нього дебютним в Формулі-1. Команда схиляється до того, щоб посадити за кермо боліда Колапінто, а не давати Дуену більше часу.

Після перших шести етапів кампанії 2025 року Дуен є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках. У вчорашньому Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.

Раніше стало відомо про смерть колишнього пілота Формули-1, який ставав переможцем Гран-прі.