Спонсор Колапінто проговорився про майбутній "дебют" гонщика за Альпін
Спонсор Франко Колапінто розповів, що аргентинський гонщик може дебютувати за Альпін на Гран-прі Емілії-Романьї.
Про це повідомляє RacingNews365.
Аргентинська енергетична компанія YPF підтримує 21-річного аргентинця, який приєднався до команди з Енстоуна в якості тестового та резервного пілота.
Колапінто пов'язували з потенційною заміною Джека Дуена, якому, за чутками, готувалися надати тільки сім Гран-прі сезону. Останні події свідчать про те, що ці чутки можуть бути ближчими до істини.
Орасіо Марін, президент і головний виконавчий директор YPF, з'явився в ефірі телеканалу A24. Наприкінці інтерв'ю Маріна запитали, коли Колапінто "дебютує" за Альпін, на що він кілька разів відповів, що не знає.
Але коли Маріна вже не було в кадрі і він не знав, що його мікрофон ще працює, президент компанії сказав "в Імолі", що почули всі, хто дивився етер.
Залишається незрозумілим, що саме означає "дебют" у цьому контексті і чи справдиться ненавмисна заява Маріна.
Нагадаємо, що етап в Імолі буде сьомим цього року, і він відбуватиметься за два тижні після наступного вікенду, який завтра, 2 травня, стартуватиме в Маямі.
Раніше стало відомо, що Формула-1 підписала новий контракт на проведення Гран-прі Мексики.