Керівник Альпін пояснив заміну Дуена на Колапінто

Керівник команди Формули-1 Флавіо Бріаторе пояснив рішення замінити Джека Дуена резервним пілотом Франко Колапінто.

Слова бізнесмена наводить пресслужба змагання.

"Проаналізувавши перші гонки сезону, ми дійшли до рішення посадити за кермо із П'єром саме Франко.

Враховуючи, що цього року склад учасників дуже щільний, а наша машина стала більш конкурентоспроможною, то команда побачила необхідність ротації.

Джек Дуен залишиться важливою частиною Альпін та буде виконувати роль резервного пілота", – розповів Бріаторе.

Нагадаємо, що італійський функціонер сам нещодавно заступив на свій пост, змінивши Олівера Оукса.

Після перших шести етапів кампанії 2025 року Дуен є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках. У нещодавньому Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.

Вже 17 травня розпочнеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодромі Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.

Раніше стало відомо про смерть колишнього пілота Формули-1, який ставав переможцем Гран-прі.