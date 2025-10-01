Бріаторе: Алонсо у боліді Макларен чи Ред Булл став би чемпіоном навіть у 44 роки

Радник та де-факто керівник Альпін Флавіо Бріаторе вважає, що його колишній підопічний Фернандо Алонсо цілком міг би виграти свій третій титул чемпіона світу.

Слова 75-річного італійця наводить ESPN.

Нинішній болід Астон Мартін не дозволяє Алонсо боротися за чемпіонство та перемоги. Все, що може Нандо – конкурувати за місце в заліковій зоні. Але якби дворазовий чемпіон світу мав відповідну машину, то він, на думку Бріаторе, претендував би на третю "корону".

"Звісно, я сподіваюся, що Алонсо зможе перемагати з Астон Мартін. Астон має найкращого генія (Едріан Ньюї). Подивимося, як у нього справи. Мені дуже цікаво. Але якщо Астон Мартін матиме конкурентоспроможну машину, то подивимося. Коли машина конкурентоспроможна, Фернандо завжди бореться за перемогу. Він завжди у боротьбі. Якби цього сезону Фернандо сидів у Макларен або Ред Булл, я вам обіцяю, він би все одно був у гонці за титул", – сказав Бріаторе.

Італієць також заперечив чутки про те, що з Алонсо складно працювати, і коли настають важкі моменти, він діє на шкоду команді.

"Іноді люди поширюють інформацію, що Фернандо було дуже важко керувати. А це насправді повна нісенітниця. Повна. Не знаю, звідки це береться. Я був дуже засмучений кожного разу, коли це чув, тому що Фернандо завжди командний гравець. Цей хлопець тримає команду разом, змушує всіх працювати разом. І зараз це видно в Астон Мартін. Болід не є конкурентоспроможним. Але він там весь час. Він як ротвейлер. Знаєте, ви заходите в одне місце, а ротвейлер вас постійно кусає".

Нагадаємо, що Фернандо Алонсо назвав одну умову, за якої наступний сезон Формули-1 стане для нього останнім у кар'єрі.

Раніше іспанський гонщик висловив гарантію того, що найближчими роками Астон Мартін претендуватиме на перемоги.