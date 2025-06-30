Хорнер: Ред Булл вже навіть не думає про чемпіонство, Макларен далеко попереду

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер зробив невтішний висновок для своєї команди після провального домашнього Гран-прі Австрії.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

Етап у Шпільберзі став найгіршим для австрійської команди в цьому сезоні. Макс Ферстаппен вибув з гонки на першому колі через аварію з Андреа Кімі Антонеллі. Юкі Цунода в свою чергу фінішував останнім.

"Розчаровуючий день. Почнемо з Макса, у нього був чудовий старт і хороша позиція в першому повороті. У 3-му повороті, на жаль, Кімі просто втратив контроль і виніс його. Дуже прикро... Звісно, Кімі вибачився. Що є, те є. Думаю, якщо подивитися на темп, ми б не боролися з Макларен, але, напевно, з Феррарі можна було б боротися. У Джорджа Расселла не було темпу. Це розчаровувало. З Юкі важко було досягти прогресу, починаючи з того місця, де він опинився на стартовій решітці. Потім він ще й заробив штраф за зіткнення з Франко Колапінто. Жахлива гонка для нього. Розчаровує, але ми будемо швидко рухатися далі до Сільверстоуна", – сказав Хорнер.

На думку Крістіана, цей вікенд став останнім цвяхом у кришку труни шансів Ред Булл на титул цього року.

"Ну, дивіться, про чемпіонство ми вже навіть не думаємо. Зараз ми просто зосереджені на кожній гонці. Вони (Макларен) далеко попереду. Ми просто будемо проводити гонку за гонкою".

Після одинадцяти етапів сезону Ред Булл посідає четверте місце Кубку конструкторів, маючи в активі 162 очки. "Бики" відстають від лідера в особі Макларена на 255 балів.

Макс Ферстаппен у свою чергу йде третім в особистому заліку пілотів. Лідер чемпіонату Оскар Піастрі випереджає його на 61 очко.

Раніше пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі вибачився за аварію з Максом Ферстаппеном.