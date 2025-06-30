Антонеллі: Мені дуже шкода Ферстаппена, аварія була неминучою

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі прокоментував свою аварію з Максом Ферстаппеном на першому колі Гран-прі Австрії.

Слова 18-річного італійця наводить Motorsport.

У неділю, 29 червня, в Шпільберзі відбулася гонка одинадцятого етапу сезону, яка дуже швидко закінчилася для Антонеллі та Ферстаппена.

Представник "срібних стріл" неправильно розрахував точку гальмування, через що він заблокував задні колеса та влетів у суперника. Через отримані пошкодження болідів обидва гонщики достроково завершили заїзд.

"Я не обов'язково гальмував занадто пізно. Просто коли я гальмував, я гальмував сильно, тому що я був позаду інших машин, і в той момент я заблокував задні колеса. Потім я просто не зміг зупинити машину. Я заблокував задні колеса і втратив машину, а потім мусив об'їжджати Лоусона. Потім було вже пізно, бо я їхав надто швидко. Я почав блокувати передні колеса і замість того, щоб сповільнитися, я прискорювався. Машина просто набирала швидкість, і аварія була неминучою", – сказав Андреа.

Антонеллі поспішив вибачитися перед Ферстаппеном, після чого він завітав до австрійської команди, щоб ще раз принести свої вибачення.

"Мені дуже шкода команду, і Макса, звичайно, тому що він, очевидно, був просто пасажиром у цій аварії. Звичайно, це велика помилка. Тепер нам потрібно рухатися вперед і зосередитися на Сільверстоуні. Побачимо, чи отримаємо ми штраф, чи ні, але буде важливо повернутися і почати робити те, що я робив у Канаді".

Андреа Кімі Антонеллі отримав штраф, який він відбуватиме під час Гран-прі Великої Британії. Етап у Сільверстоуні проходитиме цього тижня з 4 по 6 липня.

Раніше стало відомо, як Макс Ферстаппен відреагував на аварію з Антонеллі на старті Гран-прі Австрії.