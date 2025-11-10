Гамільтон: Я живу в кошмарі результатів за команду, у якій мріяв виступати

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон продовджує задаватися питанням, чому він не може демонструвати хороші результати за кермом боліда SF-25.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

Гамільтон провалив кваліфікацію Гран-прі Бразилії, вкотре цього сезону не зумівши подолати другий сегмент. А в гонці сер Льюїс спочатку зіткнувся із Карлосом Сайнсом на старті, після чого зламав переднє антикрило через контакт із Франко Колапінто.

В останньому інциденті стюарди визнали винним саме Гамільтона, який отримав штраф +5 секунд та один бал до суперліцензії. Але гонку він не закінчив, зійшовши з дистанції на практично половині шляху.

"Це кошмар, і я живу ним вже деякий час. Перехід між мрією виступати за цю дивовижну команду та кошмаром результатів, які ми мали, злетами та падіннями – це складно. Ці вихідні були катастрофічними та розчаровуючими для всіх. Я намагаюся тримати голову високо та залишатися позитивним", – сказав Гамільтон.

Його напарник Шарль Леклер зумів посісти третє місце в кваліфікації, він також був швидким на старті гонки, поки через аварію не був змушений достроково завершити заїзд. Гамільтон вважає, що швидкість монегаска вказує на потенціал машини, який він все ніяк не може розкрити.

"Шарль чудово впорався з кваліфікацією, тож у цій машині є певна продуктивність. На даний момент я маю вірити, що з усіх цих труднощів, які ми переживаємо, щось вийде. Я впевнений, що нам судилося щось позитивне в майбутньому. Можливо, цього року ми позбавимося всіх наших невдач... хто знає? Ми не здамося і повернемося, щоб боротися в наступній гонці".

Через подвійний схід у Бразилії Феррарі впала на четверте місце Кубку конструкторів. Тепер Скудерія відстає від Мерседес на 36 очок та від Ред Булл – на 4.

Нагадаємо, що Шарль Леклер назвав того, хто винен у його достроковому фініші на Гран-прі Бразилії.

Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що не сподівався фінішувати третім після старту з піт-лейна.