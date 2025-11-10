Леклер – про свій схід у Бразилії: Піастрі був оптимістичним, але Антонеллі міг уникнути аварії

Пілот Феррарі Шарль Леклер поділився своїм баченням інциденту, який достроково завершив для нього Гран-прі Бразилії.

Слова 28-річного монегаска наводить ESPN.

Леклер став жертвою зіткнення між Оскаром Піастрі (Макларен) та Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) під час рестарту гонки в Сан-Паулу. Піастрі та Леклер розігналися краще за Антонеллі, який на вході в перший поворот опинився посередині, прямо між ними.

Після контакту з пілотом Макларен болід Андреа відкинуло в машину Шарля, яка зазнала серйозних пошкоджень та не змогла продовжити заїзд.

І хоча стюарди визнали винним Піастрі, який отримав штраф +10 секунд, Леклер вважає, що Антонеллі також має нести відповідальність.

"Я подивився цей момент здалеку, звідти, де сидів на траві та дивився на великий екран здалеку... Побічна шкода від інциденту між Оскаром і Кімі, де, на мою думку, Кімі був винен так само, як і Оскар. Для мене це щось на кшталт інциденту 50 на 50: Оскар був оптимістичним, а Кімі проходив поворот так, ніби Оскара там ніколи й не було. Це означає, що вони зіткнулися і зачепили мене. На мою думку, винний не тільки Оскар. Так, це було оптимістично, але цього можна було уникнути, і я розчарований. Зрештою, я не злюся ні на кого з них, таке трапляється, але я б не сказав, що це все вина Оскара", – сказав Леклер.

Для Феррарі цей Гран-прі став справжньою катастрофою, адже окрім Шарля Леклера з дистанції зійшов ще й Льюїс Гамільтон, чий болід також отрима впошкодження через контакт із суперником.

Нагадаємо, що Оскар Піастрі не зрозумів, за що він отримав штраф, який позбавив його шансу на перемогу на Гран-прі Бразилії.