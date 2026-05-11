Журналіст стверджує, що Гамільтон може оголосити про відставку в Сільверстоуні

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон може завершити професійну кар'єру у Формулі-1 після закінчення сезону 2026 року.

Про це розповів журналіст нідерландського NOS Луї Деккер у подкасті видання.

Попри наявність інформації про можливу опцію продовження контракту з командою Феррарі на 2027 рік, журналіст висловив сумнів щодо реалізації такого сценарію.

На думку Деккера, результати італійської команди не відповідають очікуванням, що впливає на мотивацію легендарного пілота.

"Їхні старти вражають, але їм не вдається повністю підтримувати цей імпульс. Раніше цього року Феррарі вважалася командою, яка пожертвувала сезоном заради прориву. Тепер стає зрозуміло, що вони можуть бути вже не тією командою-переможцем, якою були колись, особливо враховуючи, що Макларен швидко набирає позиції. Це багато про що говорить".

Журналіст переконаний, що Гамільтон оголосить про своє рішення під час Гран-прі Великої Британії, після чого допрацює свій фінальний рік у чемпіонаті.

Нещодавно молодший брат Міхаеля Шумахера Ральф Шумахер висловив сумнів щодо спроможності семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона здобути восьмий титул та закликав ветеранів Формули-1 звільнити місце для молодих пілотів.