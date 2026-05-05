Підтримала "брата": легендарна Серена Вільямс поділилася спільними фото з Гамільтоном

Легендарна тенісистка Серена Вільямс поділилася емоційним дописом на адресу Льюїса Гамільтона під час гоночного вікенду Формули-1 у Маямі.

Американка відвідала паддок Ferrari і згадала, як почалася їхня дружба багато років тому.

За словами Серени, вона хотіла познайомитися з Гамільтоном ще на початку їхніх кар'єр, коли обидва одночасно досягали успіхів у своїх видах спорту. Перша зустріч швидко переросла у близькі стосунки, які зберігаються й досі.

"Ми зустрілися, і відтоді щоразу, коли перемагали, святкували разом. Минуло понад десять років, і ми досі дуже близькі. Це мій брат", – написала Вільямс.

Нагадаємо, сам Гран-прі Маямі для Гамільтона склався відносно стабільно: британець фінішував сьомим у спринті та кваліфікувався шостим на основну гонку, завершивши основний етап змагань на аналогічній позиції.

