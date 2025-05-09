Гран-прі Формули-1: на скільки розраховані контракти на проведення всіх гонок
За останні півтора тижні Формула-1 оголосила про підписання нових контрактів на проведення одразу двох Гран-прі.
Спочатку "королева автоспорту" погодила нову угоду з Мексикою, після чого був укладений неймовірний 10-річний контракт з Маямі.
На даний момент залишаються тільки дві гонки, угоди на проведення яких закінчаться після цього сезону: Емілія-Романья та Лас-Вегас. І якщо американський заїзд має отримати продовження контракту, то про втрату місця в календарі Імолою вже говорив президент Ф1 Стефано Доменікалі.
Чинні контракти Формули-1 на проведення гонок
- Гран-прі Емілії-Романьї – 2025 рік;
- Гран-прі Лас-Вегаса – 2025;
- Гран-прі Азербайджану – 2026;
- Гран-прі США – 2026;
- Гран-прі Іспанії (Барселона) – 2026;
- Гран-прі Нідерландів – 2026;
- Гран-прі Сингапуру – 2028;
- Гран-прі Мексики – 2028;
- Гран-прі Японії – 2029;
- Гран-прі Бразилії – 2030;
- Гран-прі Австрії – 2030;
- Гран-прі Абу-Дабі – 2030;
- Гран-прі Саудівської Аравії – 2030;
- Гран-прі Китаю – 2030;
- Гран-прі Канади – 2031;
- Гран-прі Італії – 2031;
- Гран-прі Монако – 2031;
- Гран-прі Бельгії – 2031;
- Гран-прі Угорщини – 2032;
- Гран-прі Катару – 2032;
- Гран-прі Великої Британії – 2034;
- Гран-прі Бахрейну – 2036;
- Гран-прі Австралії – 2037;
- Гран-прі Маямі – 2041.
Нагадаємо, що 4 травня в США відбувся Гран-прі Маямі, який завершився перемогою пілота Макларен Оскара Піастрі.
Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен провів тести на Нюрбургринзі. Пілот Ред Булл сів за кермо Феррарі, використовуючи псевдонім.