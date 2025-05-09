Гран-прі Формули-1: на скільки розраховані контракти на проведення всіх гонок

За останні півтора тижні Формула-1 оголосила про підписання нових контрактів на проведення одразу двох Гран-прі.

Спочатку "королева автоспорту" погодила нову угоду з Мексикою, після чого був укладений неймовірний 10-річний контракт з Маямі.

На даний момент залишаються тільки дві гонки, угоди на проведення яких закінчаться після цього сезону: Емілія-Романья та Лас-Вегас. І якщо американський заїзд має отримати продовження контракту, то про втрату місця в календарі Імолою вже говорив президент Ф1 Стефано Доменікалі.

Чинні контракти Формули-1 на проведення гонок

Гран-прі Емілії-Романьї – 2025 рік;

Гран-прі Лас-Вегаса – 2025;

Гран-прі Азербайджану – 2026;

Гран-прі США – 2026;

Гран-прі Іспанії (Барселона) – 2026;

Гран-прі Нідерландів – 2026;

Гран-прі Сингапуру – 2028;

Гран-прі Мексики – 2028;

Гран-прі Японії – 2029;

Гран-прі Бразилії – 2030;

Гран-прі Австрії – 2030;

Гран-прі Абу-Дабі – 2030;

Гран-прі Саудівської Аравії – 2030;

Гран-прі Китаю – 2030;

Гран-прі Канади – 2031;

Гран-прі Італії – 2031;

Гран-прі Монако – 2031;

Гран-прі Бельгії – 2031;

Гран-прі Угорщини – 2032;

Гран-прі Катару – 2032;

Гран-прі Великої Британії – 2034;

Гран-прі Бахрейну – 2036;

Гран-прі Австралії – 2037;

Гран-прі Маямі – 2041.

Нагадаємо, що 4 травня в США відбувся Гран-прі Маямі, який завершився перемогою пілота Макларен Оскара Піастрі.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен провів тести на Нюрбургринзі. Пілот Ред Булл сів за кермо Феррарі, використовуючи псевдонім.