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Гран-прі Формули-1: на скільки розраховані контракти на проведення всіх гонок

Олексій Погорелов — 9 травня 2025, 22:48
Гран-прі Формули-1: на скільки розраховані контракти на проведення всіх гонок
Формула-1
Формула-1

За останні півтора тижні Формула-1 оголосила про підписання нових контрактів на проведення одразу двох Гран-прі.

Спочатку "королева автоспорту" погодила нову угоду з Мексикою, після чого був укладений неймовірний 10-річний контракт з Маямі.

На даний момент залишаються тільки дві гонки, угоди на проведення яких закінчаться після цього сезону: Емілія-Романья та Лас-Вегас. І якщо американський заїзд має отримати продовження контракту, то про втрату місця в календарі Імолою вже говорив президент Ф1 Стефано Доменікалі.

Чинні контракти Формули-1 на проведення гонок

  • Гран-прі Емілії-Романьї – 2025 рік;
  • Гран-прі Лас-Вегаса – 2025;
  • Гран-прі Азербайджану – 2026;
  • Гран-прі США – 2026;
  • Гран-прі Іспанії (Барселона) – 2026;
  • Гран-прі Нідерландів – 2026;
  • Гран-прі Сингапуру – 2028;
  • Гран-прі Мексики – 2028;
  • Гран-прі Японії – 2029;
  • Гран-прі Бразилії – 2030;
  • Гран-прі Австрії – 2030;
  • Гран-прі Абу-Дабі – 2030;
  • Гран-прі Саудівської Аравії – 2030;
  • Гран-прі Китаю – 2030;
  • Гран-прі Канади – 2031;
  • Гран-прі Італії – 2031;
  • Гран-прі Монако – 2031;
  • Гран-прі Бельгії – 2031;
  • Гран-прі Угорщини – 2032;
  • Гран-прі Катару – 2032;
  • Гран-прі Великої Британії – 2034;
  • Гран-прі Бахрейну – 2036;
  • Гран-прі Австралії – 2037;
  • Гран-прі Маямі – 2041.

Нагадаємо, що 4 травня в США відбувся Гран-прі Маямі, який завершився перемогою пілота Макларен Оскара Піастрі.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен провів тести на Нюрбургринзі. Пілот Ред Булл сів за кермо Феррарі, використовуючи псевдонім.

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