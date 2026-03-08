Регламент працює, Астон Мартін страждають, Мерседес перемагають: підсумки Гран-прі Австралії

У Мельбурні Відгримів перший етап сезону Формули-1 – Гран-прі Австралії. 2026 рік для "королеви автоспорту" стартував украй яскраво.

Новий регламент викликав чимало побоювань, однак 16 болідів доїхали до фінішу, а цікавих подій на треку було напрочуд багато і не лише в гонці.

Усі найголовніші події вікенду обговоримо в традиційних підсумках етапу.

Страждання Астон Мартін

Британська команда мала чимало очікувань перед початком сезону, однак всі вони розбились вже на передсезонних тестах, де команда Едріана Ньюї стала найгіршою, навіть абсолютні дебютанти Формули-1, Каділак, показали себе краще.

З усіма проблемами Астон Мартін приїхали в Австралію без жодних сподівань і вже в перший день гоночного вікенду Ньюї виступив з позаплановим брифінгом, де розповів про стан команди.

Окрім проблем з надійністю та швидкістю виявилось, що болід AMR26, а точніше його силова установка від Хонди, викликає сильні вібрації, що передаються не лише на різні внутрішні компоненти, а й на кермо пілотів. З'ясувалось, що Фернандо Алонсо та Ленс Стролл не можуть проїхати всю дистанцію не через потенційний вихід з ладу двигуна, а банально через небезпеку для здоров'я.

Під час сильних і тривалих вібрацій існує ймовірність відмирання нервів на руках, що може надовго залишити пілотів без гонок, а тому для Астон Мартін цей етап (як і можливо кілька наступних), став радше тестовим, колективу необхідно збирати якомога більше інформації, щоб виправити всі проблеми.

FP3 gets underway for Fernando.



Work on the PU prior to the session has caused a delay in rebuilding Lance’s car. pic.twitter.com/augH0Io5OZ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 7, 2026

У підсумку 2-разовий чемпіон світу Алонсо навіть кваліфікувався на 17 з 22 місці, а протягом гонки зумів прорватися на 10-ту позицію, проте згодом повернувся в кінець пелотону і зійшов.

Деякі журналісти, що перебували в паддоку, зазначали, що в Астон Мартін може бути все ще значно гірше ніж здається, проте судячи з перебігу гонки британцям потрібно якомога сильніше квапити японських колег з Хонди, щоб мотор команди був хоча б конкурентоспроможним на рівні середняків, де щільність наразі вкрай велика.

Інциденти в практиках та буремна кваліфікація

Проте не лише Астон Мартін спіткали труднощі напередодні кваліфікації та гонки. Щось вкрай дивне відбувалось з боковими дзеркалами Каділак – Серхіо Перес та Вальттері Боттас втратили по одному під час практик. Були підозри на подібні до Хонди вібрацій, проте вболівальники вважають, що американська команда просто зекономила на "не такій важливій" деталі боліду.

Checo and Valtteri's problems were a mirror image 😮



Watch closely 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/1jlEbxA4DD — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

У третій практиці проблеми спіткали Карлоса Сайнса, чий Вільямс не виїхав на тренувальну сесію, а пізніше був змушений пропустити й кваліфікацію.

Не дуже вдало в тій же практичній сесії проїхав Андреа Кімі Антонеллі. Італієць за кілька годин до старту квали розбив свій болід Мерседес та ризикував стартувати з останнього ряду. Проте на щастя для 19-річного гонщика, інженери "срібних стріл" встигли відновити розбиту машину і Антонеллі все ж боровся за поул-позицію зі своїм напарником.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Проте головною подією кваліфікації стала не боротьба за перші позиції, а виліт Макса Ферстаппена в стіну ще в першому сегменті. Як стало відомо пізніше, через збій системи задня частина боліда нідерландця заблокувалась і він не мав можливості якось виправити ситуацію.

Звичайно Макс прорвався з 20 місця, але про це трохи пізніше.

"That's why I had to go to the Medical Centre, but all good" 🙏



Max Verstappen reacts to his Qualifying-ending crash 🗣️#F1 #AusGP pic.twitter.com/y43wGcUBsx — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Головним підсумком кваліфікації стала неймовірна перевага Мерседес, яку всі так довго очікували побачити. Джордж Расселл та Кімі Антонеллі виграли майже пів секунди в суперників, підтвердивши статус фаворита сезону.

Третім несподівано став Ізак Аджар, якому довелося віддуватися за зіркового напарника, француз вже з першого етапу намагається натякати, що прокляття 2 пілота Ред Булл буде розвіяним.

Регламент дебютував

Проте кваліфікація, як і практики, не показували головного – боротьби на трасі. Усі переживали, що гонки перетворяться на фарс, що старти будуть дуже небезпечними, а обгонів буде або занадто мало, або занадто багато. Деякі з цих тверджень підтвердились, а щось навпаки спростувалось, одне можна сказати, заїзд Гран-прі Австралії не залишив байдужим нікого.

Нам би хотілося поговорити відразу про старт, але за пів години до початку заїзду, на розвідувальному колі розбився єдиний місцевий гонщик – Оскар Піастрі. Австралієць заявив, що його машина видала зайві 100 кВТ енергії під час перемикання передачі, через що він не зумів проконтролювати болід на бордюрі.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Достроковий схід Піастрі став не єдиним, проблеми спіткали й болід Ауді Ніко Гюлькенберга, який також перед стартом гонки був змушений залишити боротьбу за очкову зону.

І ось він, старт сезону-2026, гаснуть вогні і...

Шарль Леклер з неймовірним стартом виривається в лідери!

У такій же мірі, як багато говорили про велику перевагу Мерседес, ширились чутки й про кращі старти Феррарі і Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон зуміли реалізувати цю перевагу. Після кількох кіл Скудерія йшла на 1 та 3 позиції і це може стати ключовим фактором на деяких не дуже обгінних традиційно трасах.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Однак фантастичний старт Феррарі затьмарив хаос, що відбувався позаду. Загалом перший ривок вийшов дуже нестабільним і, наприклад, Франко Колапінто доводилось ось так ухилятися від боліда Ліама Лоусона, що просто не зрушив вдало з місця.

QUE LARGADA COLAPINTO POR DIOS ME PONGO DE PIE ESTE ES MI PILOTO REFLEJOS DE ORO pic.twitter.com/BSajVHisCo — Carrascal (@demalmada) March 8, 2026

Саме на першому колі відбулось дуже багато змін позицій, як ми вже й казали, навіть багатостраждальний Астон Мартін Фернадо Алонсо на хвилинку, але все ж заїхав у топ-10.

Також варто зазначити, що використання батареї в першій половині дистанції була доволі креативною, що викликало чимало обгонів та проривів у тих місцях, де раніше гонщики лише наближалися один до одного.

Загалом ми побачили 120 обгонів на Гран-прі Австралії! На секундочку, минулого року також хаотичний, але через дощ Мельбурн, побачив усього 45 обгонів. Різниця колосальна. Звичайно повпливали і прориви з глибини лідерів, Макс Ферстаппен з 20 місця піднявся на 6, Кімі Антонеллі після невдалого старту проходив чимало суперників, однак факт залишається фактом.

Новий регламент продемонстрував, як мінімум те, що Формула-1 нікуди не зникла, так вона змінилась, дуже змінилась, але якщо правильно працювати над цими правилами й, можливо, трохи більше дати волі гонщикам, а не автоматичним режимам батареї, то на нас очікує 5 років видовища.

Домінація Мерседес розпочалась?

І якщо видовище в середині пелотону трималось практично до кінця заїзду, то ось Джордж Расселл та Кімі Антонеллі вже не відпустили лідерство, після того, як Феррарі заїхали на свій піт-стоп. І тут багато можна казати про невдалу стратегію Феррарі (про неї трохи пізніше), але темп Мерседес був кращим. Але чи точно це домінація?

Невдалий старт, проблеми Расселла позаду Леклера, а також загальна різниця в темпі не була такою вражаючою, щоб коронувати "срібних стріл" вже після Австралії. Як ми писали у прев'ю, Мельбурн є унікальним треком, тут майже немає повільних поворотів, де б заряджалась батарея природним чином, а тому розклад сил на повільніших треках може змінитися.

Констатувати можна факт – Мерседес наразі найсильніші, проте 2014, якого так прагне керівник команди Тото Вольфф, може не повторитися. Феррарі – найближчі і різниця в темпі не така грандіозна, щоб ховати шанси Скудерії на перемоги цього сезону.

Ред Булл та Макларен трохи відстають і виглядають, як радше друга сила, а не конкурент першим двом командам, одна залежно від етапу це може змінюватись.

А ось середняки радують щільністю. Відразу 8 команд заїхали в очки, 4 з них це колективи середньої групи. Олівер Берман чудово прорвався на 7 позицію та вивів Хаас на проміжне 5 місце в Кубку Конструкторів, Арвін Ліндблад неймовірно дебютував, фінішувавши 8-м у своїй першій гонці у Формулі-1, Габріель Бортолето привіз перші очки для Ауді в історії, а П'єр Гаслі вже традиційно показав хороший виступ і здобув для Альпін залікові бали.

Лише Вільямс, Каділак та Астон Мартін залишились з нулем після першого етапу. Цим командам потрібно працювати найбільше, щоб надолужити відставання.

Mercedes are off to an impressive start! 😮‍💨



This how our Drivers' Standings look... ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/CbUP3fBPHo — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Феррарі етапу

Зберігаємо традицію з минулого року, коли ми відзначали команду, пілота чи ситуацію, що проявили себе не з найкращого боку. І якщо Астон Мартін ми виділяли окремий розділ, не хочеться повторюватися, то залишається лише один кандидат в цю рубрику – ті, на чию честь вона названа.

Стратеги Феррарі вирішили не залишатись у тіні і знову вийшли на авансцену, зіпсувавши ймовірну боротьбу за лідерство між гонщиками Мерседес та Скудерії.

Після того як Ізак Аджар зійшов і викликав віртуальну машину безпеки майже всі пілоти заїхали на "дешевий" піт-стоп, перейшовши з мідіума на хард – Мерседес навіть провели подвійний піт-стоп. Однак Феррарі вирішили не заїжджати за новою гумою і це зіграло з ними злий жарт.

Коли відбувся ще один схід, Вальттері Боттас припаркувався недалеко від заїзду на піт-лейн і чимало пілотів, що пропустили перше вікно заміни шин, зуміли не втратити час, заїхавши вже під другим віртуальним сейфті каром. Але не пілоти Феррарі.

Обидва гонщики Скудерії просто виїхали на старт фінішну пряму під час появи VSC, а коли вони завершували коло і могли б зекономити час на заміні гуми, то в'їзд на піт-лейн закрили, щоб заштовхати болід Боттаса в бокси. У підсумку Феррарі просто поїхали на свій плановий піт-стоп, однак гума, що була свіжішою на 10 кіл ніякої переваги не дала.

Шарль Леклер звичайно сказав у інтерв'ю після гонки, що темп Мерседес був захмарний, однак згідно з підрахунками середній темп Феррарі був усього на 0,198 секунди повільнішим за "срібних стріл", а отже боротьба була можливою, що ми сподіваємось побачити вже в Китаї за тиждень.