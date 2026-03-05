В Астон Мартін анонсували завчасний фініш на першому Гран-прі сезону Формули-1

Команда Астон Мартін пояснила, чому її пілоти не фінішують на Гран Прі Австралії, який відкриє новий сезон Формули-1.

Про це розповів керівник команди Едріан Ньюї на спеціальній пресконференції.

Все через ризик для здоров'я гонщиків. Наразі двигун Хонди не готовий до сезону, проте вони знають, що саме треба виправити.

Зазначається, що поки не вдалось позбутись критичних вібрацій, які генерує силова установка. Це призводить до руйнування кріплень батареї та механічних пошкоджень елементів боліда під час руху.

Ця вібрація передається на кермо, що загрожує травмами. Пояснення цьому у своєму телеграм-каналі Hospital Pass дав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Вона може спричинити травму нервів у гонщиків. Проблема в тому, що вібрація керма сильно передається на пальці рук, провокуючи симптоми вібраційної хвороби. Це часто незворотне ушкодження нервів і м'язів пальців рук внаслідок тривалої роботи з вібраційними елементами (кермо, дриль, пила). Проявляється невідворотним симптомом, що може виглядати як "білі пальці", – написав Бабелюк.

Едріен Ньюї заявив, що Фернандо Алонсо зможе проїхати в Мельбурні напевно не більше 25 кіл поспіль через ризик травми. А для Ленса Стролла, який мав травму руки, цей ліміт становить лише 15 кіл.

Як наслідок, команда підтвердила, що боліди навряд чи зможуть подолати повну дистанцію першого Гран-прі.

Нагадаємо, що гонка у Австралії відбудеться 8 березня. З повним розкладом сезону Формули-1 можна ознайомитись за посиланням.