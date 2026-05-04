Незручно вийшло: оператор під час прямого ефіру Формули-1 задивився на модель

Курйозний момент стався під час прямої трансляції Гран-прі Маямі Формули-1. Під час ефіру телеканалу Sky Sports камера несподівано змінила фокус, і замість ведучих вона плавно перейшла на дівчину, яка проходила повз.

Йдеться про відому хорватську модель та інфлюенсерку Івану Кнолль, яка раніше здобула популярність як одна з найяскравіших фанаток чемпіонату світу з футболу. Вона з'явилася у паддоку в ефектному образі, що одразу привернув увагу.

У кадрі також опинилися представники команди McLaren, які, схоже, теж не змогли стримати емоцій і проводжали модель поглядом.

Це лише підсилило ефект моменту, який миттєво розлетівся соцмережами.

Нагадаємо, переможцем гонки у Маямі став гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало третім поспіль.