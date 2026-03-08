Мерседес здобули переможний дубль на дебютному Гран-прі сезону-2026

Сьогодні, 8 березня, у Мельбурні завершився перший етап сезону Формули-1, Гран-прі Австралії.

Переможцем в дебютному заїзді кампанії-2026 став британський гонщик Мерседес Джордж Расселл, його напарник Кімі Антонеллі фінішував другим.

Третє та четверте місце завоювали пілоти Феррарі Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон відповідно.

Зауважимо, що до фінішу дістались 16 з 22 пілотів, двоє з яких не стартували. Оскар Піастрі на домашньому етапі розбив болід на розвідувальному колі за пів години до початку заїзду. Також перед стартом заглох Ауді Ніко Гюлькенберга.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Окрім того, не фінішували Ісак Аджар, який стартував третім, Вальттері Боттас на Каділаку, а також Фернандо Алонсо та Ленс Стролл. Пілоти Астон Мартін періодично виїжджали на трасу для збору інформації, однак не були класифіковані за підсумком етапу.

Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Одним з найцікавіших моментів заїзду став старт. Команди та гонщики розпочали гонку дуже активно, розмінюючись позиціями, як в лідерській групі, так і в середині пелотону. Проте згодом гонщики адаптувались до треку та використання батареї, що призвело до меншої кількості обгонів у другій половині гонки.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Відзначимо виступ Арвіда Ліндблада, який у дебютній гонці в Формулі-1 здобув перші очки. Британський пілот фінішував восьмим, відігравши одну позицію.

Також перші очки завоювала команда Ауді, німецький колектив зусиллями Габріеля Бортолето має 2 залікових бали в Кубку Конструкторів після дебюту в "королеві автоспорту".

Audi claim points on debut! 👊



Gabi Bortoleto secures two points with his P9 finish at Albert Park 😎#F1 #AusGP pic.twitter.com/vbJdlNIKOb — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Підсумкова класифікація

Джордж Расселл (Мерседес); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ландо Норріс (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Олівер Берман (Хаас); Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз); Габріель Бортолето (Ауді); П'єр Гаслі (Альпін); Естебан Окон (Хаас); Алекс Албон (Вільямс); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Франко Колапінто (Альпін); Карлос Сайнс (Вільямс); Серхіо Перес (Каділак);

Не класифіковані: Ленс Стролл (Астон Мартін), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Вальттері Боттас (Каділак), Ісак Аджар (Ред Булл), Ніко Хюлькенберг (Ауді), Оскар Піастрі (Макларен),

Загальний залік пілотів

Джордж Расселл (Мерседес) – 25 очок; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 18; Шарль Леклер (Феррарі) – 15; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 12; Ландо Норріс (Макларен) – 10; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8; Олівер Берман (Хаас) – 6; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; П'єр Гаслі (Альпін) – 1; Естебан Окон (Хаас) – 0; Алекс Албон (Вільямс) – 0; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Карлос Сайнс (Вільямс) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ісак Аджар (Ред Булл) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0; Оскар Піастрі (Макларен) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 43; Феррарі – 27; Макларен – 10; Ред Булл – 8; Хаас – 6; Рейсін Буллз – 4; Ауді – 2; Альпін – 1; Вільямс – 0; Каділак – 0; Астон Мартін – 0.

Наступна гонка Формули-1 відбудеться вже за тиждень. Шанхай традиційно прийматиме Гран-прі Китаю та подарує нам перший спринт у сезоні Ф-1.