Помер найстарший водій Формули-1

Денис Іваненко — 6 травня 2026, 12:15
Германо да Сілва Рамос помер
У понеділок, 4 травня, зупинилось серце найстаршого пілота Формули-1 Германо да Сілви Рамоса.

Про це повідомляє Autosport.

Бразильському ексгонщику було рівно 100 років. Він брав участь у семи Гран-прі чемпіонату світу Ф-1.

Також змагався у 24-годинній гонці Ле-Мана з Жан-Полем Коласом у ролі штурмана. Після смерті Кеннета МакАлпайна 8 квітня 2023 року да Сілва Рамос став найстаршим живим колишнім гонщиком, який брав участь у Гран-прі Формули-1.

Бразилець залишався останнім живим учасником 24 годин Ле-Мана-1955. У 2022 році брав участь як експерт у документальному фільмі Еммануеля Рейє "Ле-Ман 55: Французька трагедія".

Нагадаємо, що напередодні також помер колишній пілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Йому було 59 років.

