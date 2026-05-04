Дощ Шредінгера, помилки Феррарі та чергова перемога Антонеллі: підсумки Гран-прі Маямі

Відгриміла перша дощова гонка нового регламенту, хотіли б ми сказати, однак Гран-прі Маямі завершився без значних погодних змін, але це не завадило пілотам покатати нас на справжніх американських гірках емоцій.

Чемпіон розбирає найголовніше, що відбувалося протягом четвертого етапу Формули-1, який не залишив байдужим нікого

Маямі яскраве

Маямі вже традиційно є модною меккою Формули-1, адже саме тут вже не перший сезон колективи представляють спеціальні лівреї, оновлені форми та цікаві колаборації.

І хоча чимало провідних команд залишились осторонь і сфокусувались на оновленнях швидкості, а не візуалу, є про що поговорити і цього року.

Каділак продовжує закріплюватися в статусі справжньої американської команди, поки Хаас йде шляхом японізації. На перший з трьох домашніх етапів новачок Ф-1 привіз спеціальну лівреї і вперше у Каділак з'явились на боліді якісь кольори крім білого та чорного – звичайно це кольори прапору США. Також на боковій частині боліду дизайнери розмістили градієнтом зірки, що присутні і на передньому антикрилі.

Новими комбінезонами похизувалися лідери чемпіонату Мерседес. Після дивного рішення з вовками в Японії дизайнери "срібних стріл" вирішили піти знову нестандартним рішенням і до оголошення нового спонсора зробили форму гонщиків фіолетовою, що також стало мемом у фанатів Ф-1.

Однак планку якості найкращих ліврей та дизайнів продовжує тримати Рейсінг Буллз, які для реклами літньої версії енергетика перефарбували болід у жовтий колір. Окрім того, що сама ліврея виглядає просто неймовірно, так команда ще й зробила колаборацію з відомим діджеєм, продюсером та співаком DJ Khaled.

Маямі дощове

Прогноз погоди на неділю став дійсно проблемою для організаторів Формули-1, які хотіли за будь-яку ціну провести повноцінну гонку вперше за 5 тижнів. Справа в тім, що у США працює правило, згідно з яким у разі наближення блискавок спортивні змагання мають призупинятися і саме це мало б відбутися під час заїзду Ф-1.

Найкращим рішенням стало перенесення заїзду на кілька годин раніше, щоб уникнути дощу та тих самих блискавок. Не уникнули вологих кондицій пілоти Формули-2, які стартували раніше, адже зранку опади були, а ось гонщики "королеви автоспорту" стартували на сухій трасі.

Протягом усієї гонки дощова хмара поступово наближалась до треку і всі колективи прогнозували дощ, при чому в різних команд була різна інформація щодо того, наскільки цей дощ буде сильним.

Фанати очікували побачити перший заїзд на проміжній або ж навіть дощовій гумі у оновленій Формулі-1, однак матінка природа обділила нас таким досвідом. Пілоти чекали дуже довго, але рясний дощ так і не пішов над міським треком у Маямі, залишивши лише поодинокі краплини на об'єктивах телекамер.

Маямі депресивне

Звичайно перше, що приходить у голову, коли чуєш в одному реченні Формула-1 і депресія – це Феррарі, однак про них трохи пізніше. Ще одними невдахами етапу стала команда Ауді.

Колектив, що має амбіції боротися за очки повністю провалив етап у США і провини гонщиків тут не так вже й багато.

Кваліфікувавшись 11 та 12 до спринту Ауді двома машинами опинились за межами протоколу – Ніко Хюлькенберг не зумів стартувати через проблеми з двигуном перед стартом, а Габріель Бортолето через механічний збій порушив правила та був дискваліфікований.

Nico Hulkenberg's Audi has come to a fiery halt at Turn 17 on the way to the Sprint grid! 😳

He is out of the car and ok



He is out of the car and ok 👇#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/rus1yJfvrM — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Однак на цьому проблеми Ауді не завершились. У вже основній кваліфікації спочатку Габріелю Бортолето виправляли поломку, через яку його дискваліфікували, а коли він проїхав найгірше серед усіх у бразильця ще й згоріли гальма, через що квалу довелось відкласти.

Думаєте це все? Вже в основному заїзді Ніко Хюлькенберг, який стартував десятим був змушений зійти з дистанції через проблеми з болідом. І хоча Бортолето з 21 сходинки прорвався на 12 очок це не принесло, хоча потенціал у пілотів Ауді був, щоб боротися за залікові пункти.

Астон Мартін стабільно розчаровує, команда, що має найбільше проблем відносно їх ресурсів і очікувань не привезла в Маямі жодних оновлень, гонщики продовжують страждати, а Фернандо Алонсо заявляє, що якщо зможе завезти цей болід у топ-5, то завершить кар'єру.

До того ж після спринт-кваліфікаії з'явилась цікава статистика, згідно з якої найшвидше коло Астон Мартін поступалось найгіршому колу у кваліфікації Формули-2. Absolute depression, як-то кажуть.

Ще одним невдахою етапу став Ісак Аджар. Схоже, що прокляття другого пілота Ред Булл наздоганяє юного пілота. Спочатку був спринт з фінішем на 9 позиції – перша зі сходинок, що не дає очок, потім спринт і щире здивування француза на відставання в 1 секунду від Макса Ферстаппена. Наче щось звичне вже для нас, однак протягом перших 3 гонок Аджар був цілком конкурентний до Макса.

У гонці Аджар припустився невимушеної помилки і був змушений зійти з дистанції, залишивши свій болід у стіні. Враховуючи, як психологічний стан важливий для пілота, Ісаку необхідно реабілітовуватися швидко, хоч в Ред Булл вже й немає Гельмута Марко, але заміни "бики" можуть проводити дуже оперативно, тим паче Арвід Лінблад не розчаровує у боротьбі з Ліамом Лоусоном у дебютному сезоні в Ф-1.

Ну а головні творці веселих перегонів на старті сезону, Феррарі не розчарували і в Маямі, однак тепер зі знаком мінус.

Друга сила, якою вважали Скудерію на початку чемпіонату, кудись розчинилась. Льюїс Гамільтон двічі програв Максу Ферстаппену на Ред Булл, і в спринті і в гонці. До того ж британець у боротьбі з Альпін пошкодив болід, що завадило йому боротися за щось вище 7 сходинки.

Шарль Леклер хоч і привіз третє місце у суботньому заїзді, однак дитяча помилка на останньому колі основної гонки призвела до втрати не лише подіуму, а й 4 позиції. І все це після чудового старту і навіть лідерства.

І попри всі труднощі, з якими стикались гонщики в Маямі, головна проблема може бути глибшою. Керівник Феррарі Фред Вассер після заїзду заявив, що той самий великий пакет оновлень не спрацював, а отже те, над чим працювали в Маранелло навесні виявилось неефективним або щонайменше не настільки успішним, як зміни в конкурентів.

Попереду на нас очікує Гран-прі Канади і повернення в Європу. Якщо до літа Феррарі не знайдуть рішення, а гонщики не почнуть витискати максимум результатів з цієї машини, то фанатам доведеться знову мріяти про титул вже наступного року.

Маямі ностальгічне

Макларен оживає у Маямі. Так було у 2024 і так сталося у 2026. Звичайно у Японії "папая" показала, що насправді їх двигун Мерседес може працювати не гірше, ніж у заводської команди, однак у Маямі, після значних змін машини це стало ще очевидніше.

Перше та друге місце в спринті стало хорошим показником, а 2-3 сходинка в основній гонці лише підтвердила побоювання конкурентів. Макларен вже став для Мерседес загрозою і хоч двигун у "срібних стріл" може отримувати нові конфігурації і покращення швидше, цього вже може бути недостатньо, щоб втримати колектив з Вокінга позаду.

Ще одним приємним повернення до нещодавнього минулого стало лідерства Макса Ферстаппена. Нідерландець, якого ми звикли останні 5 років бачити в боротьбі за перемоги, уперше лідирував у Гран-прі Формули-1 цього року саме під час етапу в Маямі.

І хоча це було наслідком його стратегії з раннім піт-стопом, що дозволило йому заїхати лише на 5 місце (не без допомоги Шарля Леклера), плашка "Макс Ферстаппен новий лідер заїзд" явно гріла серця фанатів Ред Булл, що звикли цього сезону бачити боротьбу 4-разового чемпіона з Альпін П'єра Гаслі.

Також приємні спогади минулорічного заїзду в Маямі навіював виступ Вільямс. Британська команда явно увійшла в сезон-2026 в зовсім іншому статусі, тепер це не лідер середняків і загроза для Феррарі, у новому сезоні Вільямс мали чимало проблем з болідом, зайвою вагою і просто фінішем у очковій зоні, не кажучи вже про місця вище.

Однак як і минулого року, Маямі став супер успішним треком для Вільямс. Уперше в цьому сезоні колектив з Грову заїхав обома машинами в очки, обійшовши при цьому обидва Хааси, Рейсінг Буллз та Ауді.

Звичайно після однієї гонки важко сказати, як змінились розклади сил, що в зоні лідерів, що в групі середняків, однак перші натяки повернення Вільямс у боротьбу за першу шістку Кубку Конструкторів ми побачили саме на етапі в США.

Маямі італійське

Ну і тріумфували в Маямі саме італійці. І, на жаль, для одних, на щастя, для інших мова йде не про італійські колективи, а про італійських гонщиків.

Андреа Кімі Антонеллі спочатку завоював три поспіль поули чим повторив досягнення Міхаеля Шумахера та Айртона Сенни – перші три виграних кваліфікації йшли поспіль. Пізніше італієць здобув переконливу перемогу в гонці, повторивши досягнення Деймона Гілла та Мікі Гаккінена, чиї перші три перемоги йшли поспіль, як і в Кімі.

Враховуючи всі труднощі Расселла, то можна сказати, що зараз в італійця комфортна перевага у загальному заліку, однак забігати наперед не варто, адже попереду ще 18 гонок і все може змінитися кардинально. Вже наступний етап у Канаді історично успішний для напарника Антонеллі, а суперники з Макларен набирають все кращий і кращий темп.

Однак у неділю італійський гімн лунав двічі і все через Габріеле Міні. Пілот з академії Альпін у фантастичній манері, в дощовій гонці, здобув першу в кар'єрі перемогу у Формулі-2 та вийшов на друге місце в загальному заліку молодшої формульної серії.