Леклер отримав штраф після завершення Гран-прі Маямі та втратив дві позиції
Пілот Феррарі Шарль Леклер отримав штраф у 20 секунд від стюардів Гран-прі Маямі за небезпечне пілотування на пошкодженому боліді під час четвертого етапу Формули-1.
Про це повідомляє FIA (Міжнародна автомобільна федерація).
Монегаск на останньому колі заїзду припустився помилки та розвернувся, що призвело до контакту зі стіною і подальшого ускладнення в керуванні болідом через пошкодження боліда.
За цих умов Леклер скоротив кілька поворотів та був небезпечним на трасі, загрожуючи іншим болідам.
Зазначимо, що наприкінці останнього кола гонщик Феррарі пропустив уперед Джорджа Расселла та Макса Ферстаппена, а через штраф у фінальному протоколі опинився на 8 сходинці, поступившись напарнику Льюїсу Гамільтона та Франко Колапінто з Альпін.