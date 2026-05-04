Леклер отримав штраф після завершення Гран-прі Маямі та втратив дві позиції

Пілот Феррарі Шарль Леклер отримав штраф у 20 секунд від стюардів Гран-прі Маямі за небезпечне пілотування на пошкодженому боліді під час четвертого етапу Формули-1.

Про це повідомляє FIA (Міжнародна автомобільна федерація).

Монегаск на останньому колі заїзду припустився помилки та розвернувся, що призвело до контакту зі стіною і подальшого ускладнення в керуванні болідом через пошкодження боліда.

За цих умов Леклер скоротив кілька поворотів та був небезпечним на трасі, загрожуючи іншим болідам.

DOC 97 - Infringement - Car 16 - Leaving the track multiple times and driving in an unsafe condition https://t.co/nVLPv627jK #MiamiGP #F1 #FIA pic.twitter.com/dkKeUw6JAS — FIA (@fia) May 3, 2026

Зазначимо, що наприкінці останнього кола гонщик Феррарі пропустив уперед Джорджа Расселла та Макса Ферстаппена, а через штраф у фінальному протоколі опинився на 8 сходинці, поступившись напарнику Льюїсу Гамільтона та Франко Колапінто з Альпін.