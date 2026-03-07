Ферстаппен вилетів, Расселл здобув поул у першій кваліфікації сезону-2026

У суботу, 7 березня, відбулась перша кваліфікація сезону Формули-1. Поул-позицію на Гран-прі Австралії здобув гонщик Мерседес Джордж Расселл.

Другим стартуватиме в неділю напарник британця Кімі Антонеллі, третім став новачок Ред Булл Ісак Аджар. Зауважимо, що пілоти "срібних стріл" виграли в найближчих суперників щонайменше пів секунди.

У першому сегменті вилетів 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, нідерландець помилився та врізався у стіну.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Також у першій шістці завершив боротьбу у кваліфікації Карлос Сайнс, його болід Вільямс не виїхав на старт через проблеми, що стались ще в третій практиці. Не стартував й пілот Астон Мартін Ленс Стролл.

Каділак у своїй дебютній відбірковій сесії не зумів подолати перший сегмент. Серхіо Перес та Валттері Боттас завершили квалу на 18 та 19 позиції відповідно, поступившись 2-разовому чемпіону світу Фернандо Алонсо, що виступає за Астон Мартін.

Результати кваліфікації Гран-прі Австралії

George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2! 👏



Here's the full classification from Quali 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/xS2qNswzAb — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Заїзд Гран-прі Австралії відбудеться завтра, 8 березня, о 06:00 за київським часом.