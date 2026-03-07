Ферстаппен вилетів, Расселл здобув поул у першій кваліфікації сезону-2026
У суботу, 7 березня, відбулась перша кваліфікація сезону Формули-1. Поул-позицію на Гран-прі Австралії здобув гонщик Мерседес Джордж Расселл.
Другим стартуватиме в неділю напарник британця Кімі Антонеллі, третім став новачок Ред Булл Ісак Аджар. Зауважимо, що пілоти "срібних стріл" виграли в найближчих суперників щонайменше пів секунди.
У першому сегменті вилетів 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, нідерландець помилився та врізався у стіну.
Також у першій шістці завершив боротьбу у кваліфікації Карлос Сайнс, його болід Вільямс не виїхав на старт через проблеми, що стались ще в третій практиці. Не стартував й пілот Астон Мартін Ленс Стролл.
Каділак у своїй дебютній відбірковій сесії не зумів подолати перший сегмент. Серхіо Перес та Валттері Боттас завершили квалу на 18 та 19 позиції відповідно, поступившись 2-разовому чемпіону світу Фернандо Алонсо, що виступає за Астон Мартін.
Результати кваліфікації Гран-прі Австралії
Заїзд Гран-прі Австралії відбудеться завтра, 8 березня, о 06:00 за київським часом.