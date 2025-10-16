Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Жилети повертаються? На Гран-прі США очікується небезпека перегріву пілотів

Олексій Погорелов — 16 жовтня 2025, 18:25
Формула-1
Формула-1
Формула-1

Другий етап поспіль ФІА попередила про екстремальну спеку, яка очікується під час вікенду Формули-1.

Про це повідомляє Mototrsport.

Згідно з джерелом, у США температура на Трасі Америк під час спринтерської гонки може піднятися до 34°C, перевищивши поріг 31°C для небезпечної спеки. У той же час під час Гран-прі США прогнозується максимум 31°C.

Нагадаємо, що два тижні тому така ж ситуація сталася у Сінгапурі. Тоді пілотам дозволили обирати, чи будуть вони використовувати спеціальні охолоджуючі жилети. Одним із тих, хто вирішив скористатися цим жилетом, був пілот Мерседес Джордж Расселл, який виграв Гран-прі Сінгапуру.

Але були й ті, хто виступив проти цієї системи охолодження, зокрема Льюїс Гамільтон та Макс Ферстаппен. Практичні причини, чому гонщики не використовують жилет, включають незручну мережу трубок у вже тісному кокпіті, а також ризик несправності пристрою та його неефективності в кращому випадку.

Нагадаємо, що етап в Остіні розпочнеться вже завтра, 17 жовтня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій американського вікенду.

Напередодні стало відомо про підписання нових контрактів між Мерседес та його пілотами, Джорджем Расселлом та Андреа Кімі Антонеллі.

автоспорт Гран-прі США США ФІА Формула 1

ФІА

Кандидатка в президенти ФІА готова подати до суду на Федерацію
Ферстаппен та Гамільтон виступили проти обов'язкового використання системи охолодження
ФІА попередила про екстремальну спеку на Гран-прі Сінгапуру: що мають зробити команди?
Спроба зробити цікавіше: ФІА внесла значну зміну для Гран-прі Сінгапуру-2025
Колишня міжнародна модель без досвіду в гонках шокувала заявкою на посаду президента ФІА

Останні новини