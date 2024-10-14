Повернення Формули-1 у новий світ: розклад Гран-прі США

З 18 по 20 жовтня на трасі "Америк", що південніше Остіна в штаті Техас, відбудеться 19-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року — Гран-прі США.

Перше ГП-США відбулося в 1908 р. в Саванні в штаті Джорджія під назвою American Grand Prize. З 1959 Гран-прі США входить до переліку гонок Формула-1.

Найбільше перемог на Гран-прі США має пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон – 6, проте останні три гонки виграв чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який може ще скоротити відставання від британського гонщика.

Також зазначимо, що загалом на території США цього сезону відбувається 3 етапи – Гран-прі Маямі, який виграв Ландо Норріс, Гран-прі США та Гран-прі Лас-Вегаса, який відбудеться 24 листопада.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Розклад вікенду

П'ятниця, 18 жовтня

20:30-21:30. Перша практика

00:30-01:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 19 жовтня

21:00-22:00. Спринт

01:00-02:00. Кваліфікація

Неділя, 20 жовтня

22:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі США в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Напередодні пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.