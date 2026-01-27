Комісія з благодійності Британії розслідує діяльність фонду ФІА

Комісія з питань благодійності Великої Британії (Charity Commission) розпочала розслідування щодо діяльності FIA Foundation – благодійного фонду ФІА з безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє BBC.

Розслідування має на меті вивчити характер взаємин між Фондом й ФІА та зовнішніми організаціями та з'ясувати, чи належним чином ідентифікуються та врегульовуються конфлікти інтересів, зокрема у питаннях стосовно грантів.

Комісія видала тимчасовий захисний наказ, який забороняє Фонду та її довіреним особам здійснювати певні транзакції без її попереднього письмового дозволу.

Причиною розслідування стали заяви колишнього генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, який висловив занепокоєння через призначення нового голови фонду Мохаммеда Бен Сулаєма.

Бен Сулаєм був призначений головою фонду після усунення попередника Девіда Річардса, керівника MotorsportUK, в жовтні минулого року. Слідом за цим були звільнені генеральний директор Сол Біллінгслі та секретар компанії Джейн Пірс.

Фонд наразі контролює близько 500 мільйонів євро.

FIA Foundation заявили, що співпрацюють із Комісією, наголосивши, що початок розслідування ще не означає встановлення фактів правопорушень. У самій ФІА нагадали, що Фонд є незалежною благодійною організацією, яка керується довіреними особами.

Відповідно до британського законодавства, благодійна організація повинна діяти незалежно і виключно з метою досягнення своїх благодійних цілей, а також не підлягати контролю з боку зовнішніх організацій або інтересів.

