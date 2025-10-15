Мерседес оголосив про продовження контрактів із Расселлом та Антонеллі

Команда Формули-1 Мерседес оголосила про продовження контрактів із пілотами Джорджем Расселлом та Кімі Антонеллі на наступний сезон.

Про це повідомила пресслужба восьмиразових чемпіонів королівських перегонів.

We are delighted to confirm that George Russell and Kimi Antonelli will continue as the team’s driver line-up into 2026 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2025

Обидва гонщики є вихованцями молодіжної програми Мерседеса: Рассел приєднався до неї 2017 року, Антонеллі – 2019-го.

Джордж раніше виграв титули GP3 та Формули-2, а після трьох сезонів у Вільямсі перейшов до основної команди, де здобув п'ять перемог. Водночас Антонеллі став чемпіоном у кількох серіях, а також домігся перемог у Формулі-2, перш ніж дебютувати у Формулі-1.

У поточному сезоні Рассел займає 4-те місце в загальному заліку пілотів, а Антонеллі – сьоме.

Нагадаємо, з 17 по 19 жовтня на трасі "Америк", що південніше Остіна в штаті Техас, відбудеться 19-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року – Гран-прі США.