Мерседес оголосив про продовження контрактів із Расселлом та Антонеллі

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 16:35
Команда Формули-1 Мерседес оголосила про продовження контрактів із пілотами Джорджем Расселлом та Кімі Антонеллі на наступний сезон.

Про це повідомила пресслужба восьмиразових чемпіонів королівських перегонів.

Обидва гонщики є вихованцями молодіжної програми Мерседеса: Рассел приєднався до неї 2017 року, Антонеллі – 2019-го.

Джордж раніше виграв титули GP3 та Формули-2, а після трьох сезонів у Вільямсі перейшов до основної команди, де здобув п'ять перемог. Водночас Антонеллі став чемпіоном у кількох серіях, а також домігся перемог у Формулі-2, перш ніж дебютувати у Формулі-1.

У поточному сезоні Рассел займає 4-те місце в загальному заліку пілотів, а Антонеллі – сьоме.

Нагадаємо, з 17 по 19 жовтня на трасі "Америк", що південніше Остіна в штаті Техас, відбудеться 19-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року – Гран-прі США.

