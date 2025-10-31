Визначилася дата презентації болідів Ред Булл та Рейсін Буллз на сезон-2026

Ред Булл та Рейсін Буллз визначилися із датою, коли відбудеться презентація болідів на наступний сезон.

Про це повідомляє GPBlog.

Згідно з джерелом, Ред Булл представить свою машину RB22 під час заходу у Детройті (США) 15 січня 2026 року. Тоді ж і там же свій новий болід покажуть Рейсін Буллз, дочірня команда "биків".

Місце проведення презентації було обрано не просто так: саме у Детройті розташована штаб-квартира Форда, нового партнера австрійської команди з виробництва силових установок.

Залишається з'ясувати, чи буде представлений справжній RB22, чи буде показана лише ліврея. У минулому Ред Булл часто показував свої нові боліди в останній момент, а під час презентацій ліврей використовував машину попереднього року.

З огляду на те, що наступного сезону набуде чинності новий технічний регламент, перші тести також відбудуться набагато раніше, ніж зазвичай.

З 26 по 30 січня перші дні тестів відбудуться в Барселоні за зачиненими. З 11 по 13 лютого в Бахрейні відбудуться триденні тести. Там же з 18 по 20 лютого проходитимуть треті та останні тести. Новий сезон розпочнеться 6 березня етапом в Австралії.

