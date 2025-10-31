Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Визначилася дата презентації болідів Ред Булл та Рейсін Буллз на сезон-2026

Олексій Погорелов — 31 жовтня 2025, 08:41
Визначилася дата презентації болідів Ред Булл та Рейсін Буллз на сезон-2026
Ред Булл

Ред Булл та Рейсін Буллз визначилися із датою, коли відбудеться презентація болідів на наступний сезон.

Про це повідомляє GPBlog.

Згідно з джерелом, Ред Булл представить свою машину RB22 під час заходу у Детройті (США) 15 січня 2026 року. Тоді ж і там же свій новий болід покажуть Рейсін Буллз, дочірня команда "биків".

Місце проведення презентації було обрано не просто так: саме у Детройті розташована штаб-квартира Форда, нового партнера австрійської команди з виробництва силових установок.

Залишається з'ясувати, чи буде представлений справжній RB22, чи буде показана лише ліврея. У минулому Ред Булл часто показував свої нові боліди в останній момент, а під час презентацій ліврей використовував машину попереднього року.

З огляду на те, що наступного сезону набуде чинності новий технічний регламент, перші тести також відбудуться набагато раніше, ніж зазвичай.

З 26 по 30 січня перші дні тестів відбудуться в Барселоні за зачиненими. З 11 по 13 лютого в Бахрейні відбудуться триденні тести. Там же з 18 по 20 лютого проходитимуть треті та останні тести. Новий сезон розпочнеться 6 березня етапом в Австралії.

Нагадаємо, що чемпіон світу Формули-1 сезону-2009 Дженсон Баттон оголосив про завершення кар'єри гонщика.

автоспорт Формула 1 Ред Булл Рейсін Буллз

Формула 1

Баттон оголосив про завершення кар’єри
Феррарі не збирається пропонувати Гамільтону новий контракт – ESPN
Не титул, так грошова компенсація: у Лондоні розпочався суд Масси проти ФІА та Формули-1 за "Крашгейт"
ФІА завершила фінансову перевірку команд Формули-1 за сезон-2024
Ферстаппен: Буде важко обійти Піастрі та Норріса в боротьбі за титул

Останні новини