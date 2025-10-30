Знаменитий британський автогонщик Дженсон Баттон оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє ВВС.

Протягом останніх двох років Баттон виступає в чемпіонаті світу з гонок на витривалість (World Emdurance Championship). Останньою гонкою для 45-річного британця буде "8 годин Бахрейну", яка відбудеться 8 листопада.

Баттон найбільше відомий за виступами у Формулі-1 у 2000 – 2015 роках за такі команди як Вільямс, Рено, БАР Хонда, Brawn GP і Макларен. У 2009 році британець став чемпіоном світу.

Сумарно в Формулі-1 він провів 306 гонок, в яких здобув 15 перемог і сумарно 50 разів фінішував на подіумі.

Раніше повідомлялося про те, що Феррарі не планує пропонувати новий контракт Льюїсу Гамільтону.