Неприйнятно та небезпечно: Лоусон ледь не збив маршала під час Гран-прі Мексики

Дуже нестандартна ситуація відбулася на перших колах Гран-прі Мексики, і пов'язана вона була із тим, за що серія бореться вже давно – максимальна безпека.

Після класичного старту гонки в Мехіко пілот Рейсін Буллз Ліам Лоусон був вимушений заїхати в бокси за новим переднім антикрилом. Виїхавши після піт-стопу, 23-річний новозеландець ледь не наїхав на маршалів.

Через велику кількість зіткнень, які не призвели до сходу когось з учасників Гран-прі, маршали вибіжали на трасу, щоб прибрати уламки, І у зв'язці першого та другого поворотів Лоусон ледь не збив їх – побачивши наближення гонщика, маршали вирішили, що вони встигнуть перебігти ділянку треку.

"Стоп, якого біса?! О Боже, ви жартуєте? Ти зараз це бачив? Я ж, бл*ха, міг його вбити, друже", – сказав Лоусон по радіо своєму гоночному інженеру.

No safety car, The video with Marshalls running across the track for the Gran Premio de México - Mexico City Grand Prix. Liam Lawson shocked. #Formula1 #FIA #f1 #MexicoGP pic.twitter.com/4zx5MJLmEl — M. J. (@SocialTerritory) October 26, 2025

i just saw this POV of the track marshalls running infront of liam lawson, what the actual fuck?? pic.twitter.com/54SfCzoocQ — Lila (@verstrii) October 27, 2025

😮🇲🇽 Un peligro la situación que se dio en el GP de México



Dos marshalls cruzaron la pista muy cerca de Liam Lawson pic.twitter.com/rUEnZ6CRvW — Diario Olé (@DiarioOle) October 26, 2025

Цей небезпечний момент став приводом для розслідування, яке ініціювала ФІА.

"Після інциденту у першому повороті, диспетчерську службу було повідомлено про наявність уламків на трасі в апексі цього повороту. На третьому колі маршалів попередили та поставили в режим готовності вийти на трасу та зібрати уламки, як тільки всі боліди проїдуть перший поворот. Щойно стало очевидно, що Лоусон заїхав на піт-стоп, інструкції щодо направлення маршалів були скасовані, і в цій зоні було показано подвійний жовтий прапор. Ми все ще розслідуємо, що сталося після цього моменту", – йдеться у заяві.

Після гонки Лоусон прокоментував цей епізод, заявивши, що ніколи не бачив подібного в минулому.

"Так, я чесно не міг повірити своїм очам. Я заїхав у бокси, виїхав на новому комплекті харду, а потім дійшов до першого повороту, і там двоє хлопців просто бігли по трасі. Я мало не збив одного з них. Чесно кажучи, це було дуже небезпечно. Очевидно, десь сталося непорозуміння, але я ніколи раніше із таким не стикався, і я насправді не бачив цього в минулому, тому це досить неприйнятно", – сказав гонщик.

Нагадаємо, що за підсумком гонки в особистому заліку змінився лідер: Ландо Норріс обійшов Оскара Піастрі та захопив лідерство за чотири етапі до кінця сезону.

Раніше стало відомо, що Шарль Леклер, який фінішував другим, здобув свій 50-й подіум у кар'єрі.