Неприйнятно та небезпечно: Лоусон ледь не збив маршала під час Гран-прі Мексики
Дуже нестандартна ситуація відбулася на перших колах Гран-прі Мексики, і пов'язана вона була із тим, за що серія бореться вже давно – максимальна безпека.
Після класичного старту гонки в Мехіко пілот Рейсін Буллз Ліам Лоусон був вимушений заїхати в бокси за новим переднім антикрилом. Виїхавши після піт-стопу, 23-річний новозеландець ледь не наїхав на маршалів.
Через велику кількість зіткнень, які не призвели до сходу когось з учасників Гран-прі, маршали вибіжали на трасу, щоб прибрати уламки, І у зв'язці першого та другого поворотів Лоусон ледь не збив їх – побачивши наближення гонщика, маршали вирішили, що вони встигнуть перебігти ділянку треку.
"Стоп, якого біса?! О Боже, ви жартуєте? Ти зараз це бачив? Я ж, бл*ха, міг його вбити, друже", – сказав Лоусон по радіо своєму гоночному інженеру.
Цей небезпечний момент став приводом для розслідування, яке ініціювала ФІА.
"Після інциденту у першому повороті, диспетчерську службу було повідомлено про наявність уламків на трасі в апексі цього повороту.
На третьому колі маршалів попередили та поставили в режим готовності вийти на трасу та зібрати уламки, як тільки всі боліди проїдуть перший поворот.
Щойно стало очевидно, що Лоусон заїхав на піт-стоп, інструкції щодо направлення маршалів були скасовані, і в цій зоні було показано подвійний жовтий прапор. Ми все ще розслідуємо, що сталося після цього моменту", – йдеться у заяві.
Після гонки Лоусон прокоментував цей епізод, заявивши, що ніколи не бачив подібного в минулому.
"Так, я чесно не міг повірити своїм очам. Я заїхав у бокси, виїхав на новому комплекті харду, а потім дійшов до першого повороту, і там двоє хлопців просто бігли по трасі. Я мало не збив одного з них.
Чесно кажучи, це було дуже небезпечно. Очевидно, десь сталося непорозуміння, але я ніколи раніше із таким не стикався, і я насправді не бачив цього в минулому, тому це досить неприйнятно", – сказав гонщик.
Нагадаємо, що за підсумком гонки в особистому заліку змінився лідер: Ландо Норріс обійшов Оскара Піастрі та захопив лідерство за чотири етапі до кінця сезону.
Раніше стало відомо, що Шарль Леклер, який фінішував другим, здобув свій 50-й подіум у кар'єрі.