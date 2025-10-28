Ферстаппен: Буде важко обійти Піастрі та Норріса в боротьбі за титул

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вже не так оптимістично дивиться на свої шанси стати п'ятиразовим чемпіоном світу за підсумком сезону 2025 року.

Слова 28-річного нідерландця наводить Sky Sport.

Ферстаппен став третім на Гран-прі Мексики, фінішувавши попереду Оскара Піастрі. Проте чотириразовий чемпіон поступився Ландо Норрісу, який виграв гонку та став новим лідером чемпіонату.

Враховуючи те, що він програв супернику 10 очок, Ферстаппен вважає, що йому буде важко наздогнати та перемогти пілотів Макларен у боротьбі за титул.

"Я програв Ландо 10 очок, тому, як я вже казав перед вікендом, для перемоги все має пройти ідеально. І це вікенд не пройшов ідеально. Отже, це моя відповідь вам. Я думаю, що буде важко, але давайте подивимося, що ми можемо зробити на інших трасах. Звичайно, я сподіваюся, що нам більше не доведеться переживати такі етапи, але це все одно показує, що ми не швидкі за всіх сценаріїв. І я думаю, що це те, у чому нам потрібно трохи краще розібратися", – сказав Ферстаппен.

За чотири етапи до кінця сезону Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, відстаючи на Ландо Норріса на 35 очок.

Нагадаємо, що Ред Булл переніс оголошення складу пілотів наступного року ближче до кінця сезону.

Раніше з'явилася інформація, що Макларен підозрюється у порушенні ліміту бюджетів за сезон-2024.