Екскерівник Феррарі розповів, чому не зміг підписати Сенну

Феррарі не підписали Айртона Сенну у 1993 році через укладені контракти з Жаном Алезі та Герхардом Бергером.

Про це колишній керівник Феррарі Жан Тодт розповів у подкасті High Performance.

Основною причиною зриву потенційного трансферу стали розбіжності щодо термінів початку співпраці. Айртон Сенна, який на той момент висловлював незадоволення технічним станом болідів Макларен, наполягав на переході до складу Скудерії вже у сезоні 1994 року. Жан Тодт, який очолив Феррарі, вважав такий крок передчасним.

На заваді підписанню контракту стали чинні юридичні зобов'язання італійської команди перед своїми пілотами. У 1994 році за команду мали виступати Жан Алезі та Герхард Бергер. Попри аргументи Сенни про те, що контракти у великому спорті не мають вирішального значення, Тодт відмовився від дострокового розірвання угод із діючими гонщиками:

"Для мене контракт має значення", – сказав він.

Керівництво Феррарі планувало залучити бразильського пілота до виступів лише в 1995 році. Проте Сенна ухвалив рішення підписати контракт із командою Вільямс на сезон-1994, під час якого він загинув внаслідок аварії на трасі в Імолі. Врешті-решт лідером Феррарі у 1996 році став Міхаель Шумахер.

У квітні минулого року шолом Айртона Сенни продали за 967 тисяч доларів. Модель, яку продали стала відомою тим, що у цьому шоломі бразилець допоміг Еріку Комасу на Гран-прі Бельгії 1992 року.

Нагадаємо, що Айртон Сенна трагічно загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино 1994 року в Імолі у віці 34 років.