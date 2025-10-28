Мерседес та Макларен підозрюються у значних порушеннях ліміту бюджету за 2024 рік

Мерседес і Макларен опинилися під розслідуванням ФІА через підозри в значних порушеннях бюджетних лімітів, які були встановлені у сезоні 2024 року.

Про це повідомляє grandprix.com з посиланням на Sky Italia.

Адміністрація з обмеження витрат ФІА непомітно керує ситуацією за лаштунками. Якщо команди визнають винними, це буде неймовірно гучна новина, враховуючи те, що Макларен став володарем Кубку конструкторів у 2024 та 2025 роках, а його пілоти Ландо Норріс та Оскар Піастрі борються за титул чемпіона світу цього сезону.

Sky Italia не уточнила, чи стосуються ймовірні звинувачення з перевитратами чи процедурними порушеннями, але все свідчить про те, що розслідування ФІА стосується розбіжностей у фінансових документах.

Потенційні покарання варіюються від фінансових штрафів та обмежень на аеродинамічні випробування (подібних до тих, що були накладені на Ред Булл у 2021 році) до скорочення бюджету на наступний сезон або навіть вирахування очок у Кубку конструкторів або особистому заліку пілотів.

ФІА не прокоментувала ситуацію, стверджуючи, що всі заявки команд все ще перебувають на стадії оцінки, і що офіційний список сертифікації граничних витрат буде опубліковано після завершення процесу.

