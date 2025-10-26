Цього разу без дива: Ферстаппен не вірить, що фінішує на подіумі на Гран-прі Мексики

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен скептично дивиться на свої шанси приїхати до фінішу Гран-прі Мексики у призовій трійці.

Слова 28-річного нідерландця наводить Motorsport.

Кваліфікація майбутньої гонки завершилася не найвдалішим чином для Ферстаппена, який веде боротьбу за титул чемпіона світу з Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом.

Після кваліфікації, де він став тільки п'ятим, Макс поскаржився на давню проблему боліда Ред Булл із перегрівом шин, на що сильно вплинуло географічне розташування Мексики.

"Я думаю, що ми не дуже добре справлялися з перегрівом шин протягом усього сезону, і тут це насправді досить велика проблема. На такій висоті ти починаєш ковзати, і шини відразу сильно нагріваються. І це нам не підходить, це очевидно. З балансом можна багато чого зробити, але, звичайно, це не вирішує всього. Наприклад, в Остіні ми також були дуже швидкими, але якщо подивитися на гонку, нам завжди доводиться займатися менеджментом шин набагато більше в певних поворотах, ніж, скажімо, Макларен чи Феррарі. В Остіні машина була хорошою, тому це можна замаскувати. Але тут, якщо у вас навіть немає хорошого балансу, або принаймні немає зчеплення, то все скінчено. Я перепробував усі інструкції з налаштування, і нічого не працює. Можливо, в одному напрямку їзда трохи краща за іншу, але й у цьому ми були занадто повільними", – сказав Ферстаппен.

Враховуючи старт з п'ятого місця та проблему з перегрівом шин, Макс заявив, що цього разу не варто чекати від нього фінішу на подіумі.

"Якщо попереду мене зійдуть дві машини... Немає сенсу плекати фальшиві надії. Цього просто не станеться цими вихідними. І якщо для мене не трапиться нічого дивного, то цього не станеться. Так воно і є. Звичайно, велика проблема полягає в тому, що Ландо починає попереду. Ми не так сильно відстаємо від Оскара за очками, але ми знали, що маємо бути ідеальними до кінця. Звичайно, зараз не все ідеально".

Гран-прі Мексики проходитиме сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон попередив Ландо Норріса, що не збирається бути обережним у гонці.