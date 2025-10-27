Ще один шанс для Цуноди та Лоусона: Ред Булл поки не оголошуватиме склад пілотів на сезон-2026

Ред Булл вирішив перенести дедлайн оголошення складу пілотів команди на наступний сезон.

Про це повідомляє Motorsport.

Протягом нинішнього сезону радник "биків" Гельмут Марко неодноразово наголошував, що команда розкриє склад пілотів на наступний рік після Гран-прі Мексики.

Але після завершення мексиканського етапу австрійська стайня вирішила перенести своє оголошення до кінця кампанії.

"Ми відклали наше рішення до кінця сезону, бо спочатку хочемо зосередитися на боротьбі за чемпіонство. Це відбудеться десь ближче до Гран-прі Абу-Дабі. Ми спочатку зосередимося на чемпіонаті", – сказав Марко після Гран-прі Мексики.

Керівник команди Лоран Мекіс уточнив, що оголошення справді будуть зроблені до Гран-прі Абу-Дабі.

"Ми хочемо мати трохи більше часу, перш ніж ухвалювати рішення щодо пілотів. Юкі Цунода робить кроки вперед, як і інші хлопці. У нас немає причин поспішати з рішенням, тому ми витратимо трохи більше часу", – заявив Мекіс.

Нагадаємо, що роль напарника Макса Ферстаппена у 2026 році має отримати Ісак Аджар. Місце самого француза в Рейсін Буллз посяде пілот молодіжної програми Ред Булл Арвід Ліндблад. А Юкі Цунода сперечатиметься із Ліамом Лоусоном за друге місце в команді з Фаенци.