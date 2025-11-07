Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Альпін оголосила про продовження співпраці з Колапінто

Олексій Мурзак — 7 листопада 2025, 16:24
Альпін оголосила про продовження співпраці з Колапінто
Франко Колапінто
Getty Images

Перед стартом гоночного вікенду в Бразилії команда Альпін оголосила про продовження співпраці з Франко Колапінто.

Наступного сезону аргентинець залишиться напарником П'єра Гаслі, передає пресслужба команди.

Повідомляється, що новий контракт є багаторічним. Місце оголошення вибрано не випадково.

Очевидно, вирішальним фактором у прийнятті рішення стала наявність у Колапінто багатих спонсорів, які зацікавлені у латиноамериканському ринку.

Очікується, що юніор Альпін Пол Арон, який також претендував на місце в команді, залишиться в ролі резервного пілота.

Колапінто перейшов до структури Альпін після виступів за Вільямс у другій половині сезону-2024, де його найкращим результатом стало восьме місце. 22-річний пілот розпочинав поточний сезон у ролі резервного гонщика, проте після Гран-прі Маямі був підвищений до основи, замінивши Джека Дуена.

Напередодні стало відомо, що Ауді вже все підготувала до свого дебютного сезону в Формулі-1, а тому команда збирається показати концепт боліда 2026 року.

Альпін Формула 1 Франко Колапінто

Франко Колапінто

Переконав своїми виступами: Альпін продовжить контракт із Колапінто
Життя поза Формулою-1: гонщик українського походження готується до переходу до іншої серії
Поки можна не хвилюватися: Альпін не планує міняти Колапінто по ходу сезону
Друга заміна за сезон все ближче: Колапінто розбив болід під час тестів на Хунгароринзі
Норріс переграв Піастрі, Феррарі зламала Гамільтона та розлютила Леклера: підсумки етапу Формули-1 в Угорщині

Останні новини