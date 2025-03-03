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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Сайнс: Ви не побачите мене на подіумі або в п'ятірці найкращих цього року

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 14:03
Карлос Сайнс, пілот Вільямса
Карлос Сайнс
Instagram Карлоса Сайнса

Новачок команди Формули-1 Вільямс Карлос Сайнс поспішив занизити сподівання фанатів від нового сезону.

Про це повідомляє RacingNews365.

30-річний іспанець попередив вболівальників, що їм не треба бути занадто оптимістичними щодо амбіцій команди цього року. І це незважаючи на те, що саме Сайнс встановив найкращий час за всі три дні передсезонних тестів у Бахрейні.

Результати Карлоса могли дати фанатам британського колектива хибні сподівання на успіх в новому сезоні. Проте сам іспанець вважає, що він навіть не зможе принести новій команді подіум або місце в Топ-5 за підсумками Гран-прі.

"Я впевнений, що цього року ви не побачите мене на подіумі або в першій п'ятірці, тому не надто мотивуйте себе.

Але знайте, що я перейшов до Вільямса не для того, щоб тусуватися, не для того, щоб роки йшли, не для того, щоб бути в середині пелотону.

Якщо я перейшов до Вільямса, то лише для того, щоб вести команду вперед. І я сподіваюся, що зможу це зробити. І перше, що я зробив (очолив передсезонні тести), принаймні, покаже людям, що я йду до цього, що ми йдемо до цього", – заявив Сайнс.

Нагадаємо, що сезон 2025 року Формули-1 стартуватиме етапом в Австралії, який проходитиме з 14 по 16 березня.

Раніше новий пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який посів місце Сайнса, розповів, чи планує він завершувати кар'єру.

Формула 1 Вільямс Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

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