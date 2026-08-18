Титул Антонеллі, перемога Ферстаппена та очки Астон Мартін: 10 очікувань від 2 половини сезону Формули-1

Ось і дочекались на повернення Формули-1 після вже другої цього сезону перерви. Спочатку пауза сталась через війну на Близькому Сході, що спричинило скасування двох етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії, а потім і традиційна літня перерва позбавила нас від "королеви автоспорту" на 4 тижні.

Попереду на нас чекає щонайменше 10 перегонів Ф-1, і хоча Катар і Абу-Дабі досі не скасували, їх місце в календарі цього сезону під великим питанням.

З приводу повернення Формули-1 Чемпіон підготував 10 очікувань та прогнозів від решти сезону "королеви автоспорту".

Титул Антонеллі без перемоги Мерседес у Кубку конструкторів

Андреа Кімі Антонеллі, який зараз очолює загальний залік пілотів, є головним претендентом на завоювання титулу чемпіона світу-2026.

Італієць має найшвидший болід та демонструє найкращий темп протягом цього сезону, при чому на різних типах траси та на автодромах, де раніше він мав проблеми.

Антонеллі не лише переграє свого напарника, він вигризає поули, подіуми та перемоги у складних умовах, компенсуючи проблеми стратегій або надійності.

І останній пункт є причиною, чому Мерседес може не виграти Кубок конструкторів. Стабільність Феррарі може принести Скудерії омріяний трофей, хоч і без завоювання індивідуальної нагороди.

Джордж Расселл досі не знайшов себе в новому регламенті і не дуже зрозуміло чи зможе він до кінця сезону віднайти темп для того, щоб регулярно боротись за перемоги, а використання усіх доступних компонентів двигуна змусить Мерседес брати додаткові штрафи в другій половині сезону.

З цієї причини "срібні стріли" змінили стратегію розвитку, та сконцентруються на покращенні боліду 2026 року, замість фокусу на розробках, що готуються вже до наступного сезону.

Звичайно вдалі покращення зможуть допомогти Мерседес закріпитись на чолі командного заліку, але Феррарі, що невпинно продовжує привозити оновлення також має скорочувати відставання, а Макларен все частіше відбирати залікові бали у своїх партнерів, що виготовляють їм двигун.

Три пілоти різних команд у топ-3 загального заліку

Саме Макларен може втрутитись у боротьбу за Кубок конструкторів, а для цього потрібно боротися в зоні лідерів.

Ще одним очікуванням від другої половини сезону є покращення виступів "папаї" та чинного чемпіона світу Ландо Норріса.

Британець демонстрував хороший темп у багатьох заїздах, а перемога в Угорщині лише підтвердила, що Норріс та Макларен можуть боротися за найвищі позиції.

Наразі 2 та 5 місце відділяють лише 41 очко, а отже боротьба між Мерседес, Феррарі та Макларен може призвести до ситуації, де в першій трійці загального заліку ми матимемо представників трьох різних команд.

Чи буде це Антонеллі-Гамільтон-Норріс, чи порядок зміниться – визначать наступні заїзди, а наразі ми бажаємо гонщикам та глядачам побільше боротьби на трасі та нових переможців Гран-прі, адже за протистояннями на треку ми й хочемо спостерігати, дивлячись Формулу-1.

Перша перемога Ферстаппена в сезоні

Після першої перемоги в кар'єрі у 2016-му Макс Ферстаппен не провів жодного сезону, не вигравши гонку Формули-1 і слабко віриться, що нідерландець завершить і цей рік "королеви автоспорту" без найвищої сходинки подіуму.

Кілька разів Ферстаппен був близьким і боровся поруч з лідерами, однак Ред Булл є лише 4 силою в пелотоні і немає відчуття, що "бики" зможуть переломити хід подій у другій половині сезону.

Сподівань на торішній камбек немає, а отже 4-разовому чемпіону світу доведеться знову застосовувати свою магію, виривати дощові етапи (якщо такі будуть), та витискати максимум з цього боліда.

Ферстаппен фінішує першим на Гран-прі Барселони 2016 formula1.com

Хочеться відзначити і Ісака Аджара, який у перший свій рік у Ред Булл демонструє доволі непогані результати, не сильно відстаючи від лідера команди.

Якщо "бики" таки зроблять крок уперед, то варто очікувати щонайменше подіуму від французького гонщика. Можливо Аджар повторить успіх Зандворта-2025? Побачимо вже цієї неділі.

Подіум Рейсін Буллз

А от молодші "бички" навряд розглядались напередодні нового сезону, як найкращий середняк пелотону.

Рейсін Буллз, маючи новачка Арвіда Ліндблада в команді, після не найбільш впевненого старту змогли розвинути свій болід та одноосібно посідати 5 місце в Кубку конструкторів.

Did someone order the fastest pit stop of the season so far?? 🔥



The Team delivered the 1st and 3rd fastest pit stops at the #HungarianGP 👏#F1 #VCARB pic.twitter.com/xet8elQ9S9 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 27, 2026

Якщо "РБ" продовжать демонструвати такі результати та покращувати болід, то цілком ймовірно, що вони зачепляться за подіум, у якійсь несподіваній гонці з багатьма аваріями та сходами.

Звичайно темпу на топ-3 від них ми не побачимо в другій половині сезону, але списувати з рахунків одну з найстабільніших команд 2026 року ми точно не будемо.

Тим паче після перших заїздів все краще і краще себе демонструє Арвід Ліндблад. Наймолодший гонщик пелотону починає все частіше нав'язувати боротьбу Ліаму Лоусону, а тому передбачити, хто з них матиме найвищу позицію сезону в гонці вкрай важко.

Альпін представить першу ліврею у співпраці з Гуччі

А ось Альпін не встигали оновлюватися за конкурентами.

Від боротьби П'єра Гаслі з Максом Ферстаппеном та подіуму в Монако французька команда перейшла до боротьби з Ауді і Хаас за очкову зону.

Після успіхів на початку року Альпін значно збавили оберти і ризикують загрузнути в боротьбі за 9-12 місця.

Тому важко зробити хоч якийсь цікавий прогноз на виступ другого за силою середняка цього сезону, однак сподіваємось, що Гуччі, який з наступного сезону стане титульним спонсором команди підготує якусь ліврею, чи комбінезони вже цього року.

Тим паче попереду на нас чекає Гран-прі Лас-Вегаса, яке вважається сучасним Монако, до якого колективи точно спробують зробити щось цікаве.

Завершення кар'єри Алонсо, або ні?

Одна з найбільш обговорюваних тем міжсезоння – що робитиме Фернандо Алонсо по завершенні сезону?

І чіткої відповіді немає досі.

Деякі ЗМІ та журналісти повідомляли, що іспанець вимагає 40 млн євро за один сезон, що вдвічі більше за ту суму, яку Алонсо отримує зараз, а також це буде 3 найбільша зарплата в пелотоні, якщо Астон Мартін погодяться.

І від рішення 2-разового чемпіона світу залежить чимало.

Як би погано Астон Мартін не виступали на початку сезону, більшість усвідомлює, що колектив, який збирався навколо Едріана Ньюї так чи інакше зможе виправити ситуацію і в найближчі пару років АМ почнуть боротися за очки, можливо навіть за очки в першій п'ятірці, а тому на місце Алонсо претендує чимало гонщиків.

Вже в Угорщині після першого великого пакету оновлень Астон Мартін додали дві секунди з кола, можливо ще одне таке і вони вже будуть на рівних з Рейсін Буллз та Ауді, а враховуючи безмежні ресурси, то наступний рік може повернути команду Лоуренса Стролла ближче до подіуму та перемог.

Aston Martin wasn't exaggerating about its AMR26 upgrade package 😳 pic.twitter.com/4FzaVfUs6k — Autosport (@autosport) July 24, 2026

Тому рішення Фернандо Алонсо залишиться на 2027 рік, що цілком ймовірно, збереже чимало усталених пар у командах ще на рік, а ось його відхід може запустити ланцюгову реакцію з переходів між командами, що захочуть забрати когось молодше, швидше, або ж фінансово забезпеченішого, ніж має зараз.

Трансферні саги пілотів і прихід новачків

Саме трансфери та новачки є ще одним з очікувань, адже зачасту про таке повідомляють завчасно (згадаємо історію з оголошенням Оскара Піастрі в Альпін і подальшим скандалом навколо його переходу в Макларен, що сталось в серпні-2022).

Що можна сказати напевно – без змін ми не залишимось. Наразі лише 8 пілотів мають підтверджене місце на сезон-2027.

Це пари Макларен, Феррарі, Каділак, а також Макс Ферстаппен та П'єр Гаслі. Звичайно ми розуміємо, що більшість гонщиків нікуди не підуть, однак і зберегти свої місця в Ф-1 вдасться далеко не всім.

Зокрема через новачків.

Головними претендентами на підвищення з Формули-2 є Нікола Цолов з Болгарії, який наразі очолює молодшу серію перегонів, а також Рафаель Камара, який посідає третю сходинку, відстаючи на 2 бали від другого Габіреле Міні.

Цолов є учасником академії Ред Булл і одним з найбільших талантів, що зараз виступають у Ф-2. Болгарин побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Формулі-2 та цілком може стати найуспішнішим гонщиком в історії цієї серії.

Камара ж є пілотом академії Феррарі, а тому він радше за все піде в колектив, з яким Скудерія плідно співпрацює, а саме Хаас.

І якщо з Камарою і Хаас все доволі просто, на двері можуть вказати Естебану Окону, який вже тривалий час не демонструє хорошим результатів, то ось що робити з місцем Цолова не дуже зрозуміло.

У Рейсін Буллз зараз хороша пара гонщиків і прощатися не хочеться, ні з 19-річним Ліндбладом, ні з більш досвідченим Лоусоном. А хто запропонує місце юному "бичку" важко сказати, адже місць у пелотоні доволі мало, хоч і стало з 2026-го на два більше.

За крок до переходу був Карлос Сайнс з Вільямс, але за останніми чутками іспанець продовжить контракт зі значним підвищенням заробітної плати та залишиться у 2027 році у британському колективі.

Карлос Сайнс Getty Images

Але звичайно найбільшим питанням на ринку пілотів залишається рішення Макса Ферстаппена.

Нідерландець досі залишається пілотом Ред Булл, але то чутки про перехід у Макларен, то зустрічі з Тото Вольффом створюють чимало інтересу у вболівальників щодо майбутнього 4-разового чемпіона світу.

Особливо цікавим буде рішення Ферстаппена, якщо він все ж завершить цей сезон без перемог та за межами першої п'ятірки чемпіонату.

Чи покине Макс тонучий корабель, чи все ж довіриться Ред Булл і залишиться з ними надалі.

Вільямс та Хаас наберуть вдвічі менше очок за Ауді

Повернемось трохи до очікувань від команд.

Ауді набрали гарний темп та стабільно тримались в зоні 11-13 місця протягом всього сезону, а в останніх гонках привезли відразу 10 очок.

Німецький колектив продовжує гарно розвивати болід, на відміну від Вільямс і Хаас. Ці команди навпаки, на початку сезону демонстрували певні результати та давали вболівальникам надію на успішний сезон, однак впродовж сезону Вільямс і Хаас демонструють найбільший регрес у результатах, все більше відстаючи від Рейсін Буллз, та все більше наближаючись до Каділак.

І хоча в обох команд є сильні пілоти, без вдалих оновлень боротися за залікову зону буде вкрай важко.

Що цікаво і Вільямс, і Хаас не здобували очок з 6 етапу сезону в Монако, на противагу ним, Ауді після 7 гонок без очок мають "поїнти" в трьох останніх заїздах.

Якщо тенденція продовжиться, то в другій половині сезону німці наберуть вдвічі більше очок у Кубку конструкторів за британців та американців.

Каділак залишиться єдиною командою без очок

А ось давати позитивні прогнози щодо Каділак дуже складно. Команда немає темпу, надійності та феноменальних пілотів.

Не зрозумійте неправильно, Серхіо Перес та Валттері Боттас стали символами надійного номера 2 в домінаторів сучасності й заслужили на своє визнання у вболівальників. Однак їхні найкращі часи вже позаду і найбільше, що вони можуть дати Каділак – це досвід у розвитку боліда.

Повірити в успіх нового американського колективу вкрай складно. Навіть Монако з купою скандалів і провалів лідерів не приніс їм очок, а очікувати на ще одне таке дивно буде дуже важко.

Наразі Каділак варто думати про наступний сезон, щоб не бути найгіршими два роки поспіль.

Приховування проблем регламенту від ФІА та фінал сезону в Європі

Ми бачили, як у Бельгії замість показників швидкості нам показували g-силу (перевантаження, яке діє на пілота під час прискорення, гальмування, або повороту), на щось подібне варто очікувати і на інших трасах з довгими прямими, де новий регламент демонструє себе з найгіршої сторони.

Тут може постраждати Монца, Азербайджан, Мехіко, можливо навіть Бразилія.

У Міжнародної автомобільної федерації був майже місяць, щоб краще прокомунікувати та демонструвати ці проблеми глядачам, однак, на мою думку, ми далі побачимо спробу обдурити фанатів, приховуючи очевидну проблему.

Ще одним викликом для організаторів змагань може стати фінал сезону.

Як ми вже зазначали етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії скасували навесні цього року. Перший вже перенесли в Малайзію, а інший не відбудеться взагалі.

Однак попереду на нас чекає ще дві гонки на Ближньому Сході, а саме в Катарі та Абу-Дабі, і очевидно, що в нинішній ситуації проводити там заїзди ніхто не буде через загрозу безпеки.

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ЗМІ називають найімовірнішим варіантом для завершення сезону Імолу. Однак раніше в Європі ніколи не проводили гонки взимку, а тому постає низка питань: як впораються команди, як організатори облаштують трибуни та що зробить виробник гуми з абсолютно новими погодними умовами.

Адже ми звикли до надмірної спеки, але точно не до надмірного холоду.

Це рішення може призвести як до абсолютного провалу та скасування фінального заїзду, так і до неймовірного фурору, адже та ж Імола є одним з найбільш улюблених треків, як для гонщиків, так і для глядачів.

Хотілося б очікувати щільної боротьби та фінальної гонки, яка буде вирішувати долю чемпіонства, однак нам залишається лише спостерігати за новою історію Формули-1, що пишеться на наших очах.