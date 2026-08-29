Пілот Ред Булл Аджар ризикує пропустити друге поспіль Гран-прі

Пілот Ред Булл Ісак Аджар ризикує пропустити друге поспіль Гран-прі Формули-1.

Про це повідомляє Nzherald.

Як і в Зандворті, за кермом боліда Ред Булл його може змінити Ліам Лоусон.

Зазначається, що Аджар виступить у першій практиці, однак якщо Ісак зрозуміє, що не готовий до гонки, Ліам замінить його по ходу вікенду. Такий сценарій вимагатиме схвалення з боку FІА.

Після першої половини сезону Формули-1 Аджар посідає 8-му сходинку у загальному заліку пілотів, маючи 68 очок.

Наступним етапом Формули-1 у сезоні 2026 стане Гран-прі Італії в Монці, який пройде з 4 по 6 вересня.