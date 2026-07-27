Новий регламент, війна на Близькому Сході та розклади сил: підсумки першої половини сезону Формули-1

Ось і підійшла до завершення перша половина сезону Формули-1 2026 року.

З березня по липень ми детально спостерігали та розбирали всі 11 етапів що відбулись, обговорювали Гран-прі, що скасували та намагались розібратися в тонкощах нових правил, з якими "королева автоспорту" увірвалась у цей календарний рік.

Чемпіон підбиває головні підсумки сезону Формули-1 напередодні великої літньої перерви, яка часто змінює розклади сил, а інколи й впливає на чемпіонську гонку.

Новий регламент не провалився, але і не став панацеєю для обгонів

Головною інтригою нового сезону стали нові правила і ще складніша технологічність сучасних болідів. Керівництво серії перед сезоном намагалось пояснити всі тонкощі, а блогери та ЗМІ розповідали про те, що глядачам може бути не зрозумілим.

У підсумку завдяки хорошій телекартинці, зрозумілому інтерфейсу графіки та звиканню до нового регламенту постійні глядачі вже повністю адаптувались до перегляду сучасної Формули-1 з усіма її плюсами та мінусами.

Керівники серії, пілоти та команди також реагували на постійні виклики і вже на перших етапах було внесено чимало змін для покращення перегонів та безпеки на трасі. Особливо це стосувалось неймовірно хаотичних стартів, де раз по раз пілоти не могли рушити з місця і створювали аварійні ситуації. Хтось від цього програв, як Феррарі, що мали найкращі старти, а хтось навпаки зумів порівнятися з конкурентами.

Звісно новий регламент, як і будь-які зміни, на початку був прийнятий дуже неоднозначно. На етапі в Австралії FIA хвалилось неймовірною кількістю обгонів, що значно переважала торішні показники, водночас фанати зважали на те, що "королеву автоспорту" назавжди покине майстерність гонщиків та чесна боротьба – тепер ти натискаєш на кнопку бусту і об'їжджаєш суперника.

Однак Формула просто змінилась, як змінювалась і раніше. Тепер гонщики фокусуються не на тому, як найкраще увійти в поворот та найшвидше його пройти, а як накопичити більше енергії, щоб вивільнити її в правильному місці та максимізувати час кола.

У гонці, як і з DRS колись, швидші пілоти, що можуть перебувати в секунді позаду мають змогу використати технічну перевагу. Тільки тепер замість відкриття заднього антикрила пілоти отримують більше енергії на колі.

Charles Leclerc sweeps around Kimi Antonelli and takes the position, activating Boost on the way! 💪



Brought to you by Sting Energy. #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/HSYw91FrWM — Formula 1 (@F1) May 6, 2026

З одного боку це не чесно, з іншого, якщо ти маєш темп і можеш їхати позаду суперника, то в разі програшу позиції зможеш її повернути.

Однак є в регламенті гонки, які показали, що електричний двигун та кнопка обгону не є панацеєю для проведення цікавих Гран-прі. Найкращий тому приклад етап в Угорщині, що завершився 26 липня.

Чи були Феррарі швидше за Макса Ферстаппена за чистим темпом? Так. Чи змогли вони його обігнати? Ні. Чи мав Ландо Норріс кращий темп за Оскара Піастрі? Так. Чи міг він його обігнати на трасі? Ні.

І так, можна похвалити пілотів, що попри нижчий чистий темп могли оборонятися, а деякі навіть проводили поодинокі обгони, але суті це не змінило. Що в еру DRS, що в еру активної аеродинаміки та додаткової енергії для переслідувачів, боротьбу колесо в колесо в Угорщині чи Монако ми не отримали.

В окремих випадках йо-йо рейсінг, як його прозвали фанати, давав нам чимало гарної боротьби та змін позицій. Однак чи це ультимативне рішення для покращення "яскравості" перегонів? Точно ні. Вже з наступного року розподіл потужності двигуна внутрішнього згоряння буде 60/40, а не 50/50, тобто ми повернемось до меншого впливу енергетичної частки силової установки.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулаєм взагалі починає говорити про повернення V8 та дозаправок, однак про нього та керівництво автоспорту окремо.

Провальна комунікація FIA та ганьба Бен Сулаєма

Так, з новим регламентом ми отримали і нові зашквари від вищого керівництва "королеви автоспорту".

Починаючи від видалення обурливих коментарів, де фанати висловлювали думку, що більше обгонів не дорівнює якіснішим гонкам, до постійних популістичних заяв президента FIA Мохаммеда Бен Сулаєма. Однак про все по черзі.

Спочатку звичайно був Гран-прі Австралії, де багато фанатів взагалі не сприймали нові правила, а вічні розміни позиціями (у Мельбурні-2026 було втричі більше обгонів ніж рік тому) сприймались не як цікава боротьба, а радше як штучна розвага.

Чимало гнівних коментарів посипалось у різних соцмережах Формули-1 і ці коментарі почали видалятися. Звичайно частина з цих реакцій була гнівна, включала слюр та образи організаторів змагань, проте під цензуру підпадали і коментарі з конструктивною критикою.

У майбутньому такого шквалу коментарів не було, а відповідно і хвилі цензури.

Однак введення нових правил та їх адаптація до реальних перегонів не заважала президенту Міжнародної автомобільної федерації виступати з все новими і новими заявами щодо майбутнього Формули-1.

То потрібно повернути двигуни V-8, то дозаправки, то зменшити вагу боліда до показників 2009 року.

Це все чудово, однак звучить дуже популістично на фоні узурпації влади та зміни правил щодо очолення FIA.

Від червня цього року керівник Міжнародної автомобільної федерації може обиратися без обмежень на терміни повноважень. А враховуючи майже нульову конкуренцію та тотальну підтримку клубів-членів організації ми можемо отримати ще довгі і довгі роки Сулаєма на посаді.

І поруч з закликами про напрямок екологічності буде йти повернення V-8, а там де найгучніше лунатимуть тези про безпеку повертатимуться дозаправки.

Звичайно поки команди мають право голосувати та ухвалювати колегіально більшість рішень Формула-1 не зможе перетворитись на іграшку одного керівника, однак думаю нікому не варто пояснювати, що узурпація влади та намагання сподобатись абсолютно всім рідко призводить до чогось хорошого.

Війна знову втрутилась у перебіг чемпіонату

У лютому 2022 року Формула-1 одна з перших заявила про підтримку Україні через повномасштабне вторгнення Росії та скасування місцевого етапу в Сочі.

Пройшло 4 роки і "королівські автоперегони" знову змушені реагувати на чергову війну, що розгорнулась у світі.

Навіть великі нафтові гроші Бахрейну та Саудівської Аравії не дозволили їм провести чергове Гран-прі, що законтрактоване на довгі роки вперед.

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Навесні ми отримали несподівану місячну перерву від Формули-1, команди змогли цим скористатись та швидше адаптуватись до наступних перегонів, а вболівальники втратили можливість відвідати два етапи Ф-1.

На заміну Бахрейну відбудеться Гран-прі в Малайзії, хоч "Сепанг" і матиму назву етапу, який заміняє. Саудівська Аравія взагалі не буде представлена у пелотоні, а попереду на нас чекає ще Катар та Абу-Дабі.

Керівництво Формули-1 не поспішає із заявами про скасування цих Гран-прі, як і у випадку з двома іншими близькосхідними етапами. Але й затягувати з рішенням часу немає, адже в разі заміни новому треку доведеться займатися організацією з нуля, а якщо проводити фінал сезону в Європі, то може з'явитись питання погоди.

Чи не випаде десь сніг, або можливо європейський трек накриють якісь дощі.

На противагу Європі можна залишитись у США і влаштувати грандіозний фінал у Лас-Вегасі, але тоді Ф-1 втратить гроші через меншу кількість гонок, що зменшить прибутки від телеправ.

Гонка оновлень

Не лише боротьба на трасі захоплює дух, особливо в перші роки запровадження нового регламенту. Чимало уболівальників уважно слідкую за тим, які оновлення привозять команди, та які інновації запроваджують для покращення своїх болідів.

Згадайте "макарену", рухоме заднє антикрило Феррарі, що сколихнуло пелотон ще на зимових тестах. В Угорщині "Скудерія" вже оновила це крило, а до технології доєднались ще Ред Булл та Макларен, що посіли 1 та 2 місце на етапі в Хунгароринзі.

Мерседес, на думку конкурентів, мав перевагу двигуна через відсутність достатньої перевірки стиснення двигуна, однак після обмежень FIA "срібні стріли" продовжують домінувати на прямих.

Чимало команд ще на перших етапах боролись за очкову зону, як-от Вільямс чи Хаас. Тепер їх наздоганяє за темпом Астон Мартін, що привіз у все ту ж Угорщину 16! оновлень і відіграв близько 2 секунд відставання від лідерів.

Під час літньої перерви заводи команд повністю закриваються на два тижні, однак не думайте, що на Гран-прі Нідерландів ми не побачимо нових рішень для поліпшення швидкості.

Aston Martin wasn't exaggerating about its AMR26 upgrade package 😳 pic.twitter.com/4FzaVfUs6k — Autosport (@autosport) July 24, 2026

Окрім того варто зауважити про нову систему ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації). Цей механізм створений для вирівнювання команд у межах продуктивності двигунів.

Навіщо це потрібно? Багато команд боялись, що повториться ситуація 2014 року, коли Мерседес мав настільки домінуючий двигун, що кілька років інші колективи лише наздоганяли "срібних стріл", а титули розігрували два пілоти однієї команди.

Так Феррарі привезли свої перші допрацювання вже на етап у Австрії, що відбувався наприкінці червня. Скудерія має право на 4% додаткових розходів бюджету та часу в розвитку силової установки.

Менше пощастило Ред Булл, чий двигун визначили найкращим у пелотоні, відповідно вони не мають можливостей для додаткових покращень взагалі. Найбільше ж "пощастило" Астон Мартін. Силова установка Хонди настільки погано себе продемонструвала, що колектив отримає найбільше часу та ресурсів на її доопрацювання.

ADUO FIGURES REVEALED 💥



Not only is the Mercedes ICE NOT the most powerful; they're over 2% behind RBPT (a 12-24 hp deficit), so they will benefit from ADUO!



Ferrari (and Audi) DID fall in the 4-6% deficit range → can catch up



Honda is so far behind it landed in the newly… pic.twitter.com/7shN1g1Okh — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) June 7, 2026

Ну і загалом цей рік буде найбагатшим на гонку оновлень, адже розклади сил змінюються протягом сезону неодноразово. Після літньої перерви також варто очікувати на певні зміни у швидкості та середньому темпі команд, але для початку визначимо, хто наразі є найсильнішим у пелотоні.

Розклади сил перед другою половиною сезону

Після 11 етапів ми маємо 5 різних переможців та 11 різних варіацій подіумів. Після часів Гамільтон-Ферстаппен-Боттас чи Норріс-Піастрі-Ферстаппен це видається дуже цікавим і дивним збігом.

Найкращі, або Формула-1

Ще в попередні роки пелотону "королеви" автоспорту часто розділяли на підкатегорії, враховуючи швидкість та можливість боротись за найвищі позиції.

До найкращих входить звичайно Мерседес, а також до цього списку можна додати Феррарі.

Так, Макларен претендували на дубль в Угорщині, однак про те, чому вони не в переліку найкращих поговоримо трохи згодом.

Мерседес безапеляційно привезли на початок сезону найкращий болід і на певному етапі здавалось, що лише старти Феррарі можуть принести диво в якійсь гонці.

Однак чим більше етапів проходить, тим менше Скудерія відстає від "срібних стріл".

Протягом останніх 5 етапів Мерседес виграли всього 2 гонки, 2 за плечима Феррарі. Італійський колектив побудував не такий швидкий двигун, однак значно сильніше шасі, а також виділяється значно кращою надійністю. Джордж Расселл втратив перемогу в Канаді через схід, а потім протягом останніх етапів постійно стикався з різного роду проблемами в боліді, від несправності програмного забезпечення в Бельгії до провалу старту в Угорщині через перемикання режиму двигуна.

Звичайно навколо цього може утворюватися багато конспірологію про те, що британця зливають на користь Андреа Кімі Антонеллі, однак це все нівелюється постійними успіхами італійця на трасі.

Андреа Кімі Антонеллі Getty Images

Так 19-річний гонщик лідирує наразі в пелотоні через найкращий болід, однак 5 перемог поспіль у період з Китаю до Канади були великою заслугою Антонеллі.

Особливо хочеться відзначити фантастичний заїзд у Монако, де Мерседес не були фаворитами, проте Кімі зумів вичавити максимум зі свого боліда та привезти чергові 25 очок.

Джордж Расселл цього сезону чимало страждає, однак в деяких перегонах він дійсно програє напарнику не лише через несправності, а й через значно нижчий темп.

Важко апелювати, не знаходячись усередині команди, однак адаптація Антонеллі до нового регламенту відбулась значно краще за його напарника.

Краще пристосувався до нових правил і пілот, що наразі посідає друге місце в заліку – Льюїс Гамільтон. 7-разовий чемпіон світу вирішив нагадати, що не варто його списувати після минулого сезону. Перемога, 5 подіумів та відставання в 50 очок до лідера. Боротьба за 8 титул ще не завершена і потенційні зміни в літній перерві можуть загострити битву за чемпіонство ще сильніше.

Особливо, якщо стабільність продемонструє Шарль Леклер. Монегаск на початку сезону переважав свого досвідченого напарника, однак після Гран-прі Маямі у "золотого хлопчика" Феррарі пішов явний спад: низький темп у Канаді, аварія в Монако, виліт у кваліфікації в Барселоні та схід через проблеми з болідом, не виразний перформанс в Австрії… аж раптом перемога у Великій Британії.

Шарль Леклер Getty Images

Після цього монегаск боровся за перше місце і в Бельгії, а в Угорщині після непоганої кваліфікації все вирішив провальний старт. Однак наразі відрив від лідера загального заліку складає всього 81 очко. Чому всього? Минулого сезону Макс Ферстаппен скорочував відрив зі 104 балів до всього 2 за 10 гонок. Тому втрачати надії явно не варто.

Потрібні оновлення та стабільність, Формула-1,5

Саме стабільність це те чого бракує Макларен. Вони могли в Японії нав'язувати боротьбу Мерседес та заїжджати двома болідами на подіум в Маямі, а потім провалюватись у Канаді. Про подвійний не старт у Китаї ми промовчимо.

У підсумку Ландо Норріс після перемоги наблизився до Леклера на відстань 10 очок, однак у Кубку Конструкторів чинні володарі цього трофею відстають від Феррарі відразу на 87 балів, що більше ніж Скудерія намагається відіграти в Мерседес.

Якщо говорити про пілотів, то загалом у чинного чемпіона світу цього сезону все вдається краще за напарника. Оскар Піастрі міг би і в Угорщині нав'язати боротьбу, попри нижчий темп, але австралійцю не пощастило з Карлосом Сайнсом. Ландо Норріс реалізовує всі свої шанси і тому закономірно знаходиться значно ближче до лідерів ніж його напарник.

Ландо Норріс, позаду Макс Ферстаппен Getty Images

Але не "папаєю" єдиною. Ред Булл також можна віднести до списку Формули-1,5. Багато в чому це заслуга Макса Ферстаппена, однак скасовувати непоганий сезон Ісака Аджара ми не будемо. Нідерландець як і завжди намагається вичавити максимум з того, що йому дають інженери. Інколи це вдається, інколи стається "Сільверстоун".

Так чимало цього сезону Ферстаппен опинявся або в гравії, або в стіні. Керівництво команди бере всю відповідальність на себе, проте в кожному боліді сидить пілот і в того ж Аджара стільки несправностей з заднім антикрилом, що постійно виносить Макса з траси, не було.

Попереду на Ред Булл чекають важкі часи. Їм потрібно вмовити Ферстаппена залишитись, а для цього потрібно надати йому конкурентний болід. З групи лідерів "бики" виглядають наразі найслабшими та з найменшими перспективами на покращення. Однак минулого сезону відчуття були такими ж, але РБ поїхав значно впевненіше, можливо і у 2026-му ми побачимо щось подібне.

Фаворити на здобуття очок, Формула-2

Тут звичайно головними героями є дві команди.

По-перше, це Рейсінг Буллз. Після етапу в Угорщині "бики молодші" вийшли на чисте 5 місце. Ця команда продемонструвала найбільший прогрес серед групи середняків та стабільно виходить до 3 сегменту кваліфікації, а потім і бореться за очки.

У разі сходів лідерів це може бути і 6-7 cходинки, як у Ліама Лоусона та Арвіда Ліндблада в Монако.

Did someone order the fastest pit stop of the season so far?? 🔥



The Team delivered the 1st and 3rd fastest pit stops at the #HungarianGP 👏#F1 #VCARB pic.twitter.com/xet8elQ9S9 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 27, 2026

Загалом більш досвідчений новозеландець привозить залікові бали стабільніше, однак в останніх гонках британський новачок доводить, що має хист боротися зі своїм напарником. А з суперників окрім партнера по команді є лише Альпін.

Французький колектив перейшов на двигуни Мерседес і полетів. Інакше сказати про команду, що минулого року здобувала очки лише завдяки титанічним зусиллям П'єра Гаслі і не можна. Зараз французи трохи здали і все частіше програють РБ, однак боротьбу на трасі зазвичай дають самі ці два колективи, інколи це боротьба напарників, інколи всіх разом, як нещодавно в Бельгії.

Що стосується пілотів, то Гаслі цього року не такий очевидний фаворит у командному змаганні. Франко Колапінто неодноразово фінішував вище за напарника та перекваліфікував його, однак у загальному заліку в такій команді вирішує стабільність, а не короткострокові спалахи геніальності.

Близькі до топ-10, але чогось не вистачає, Формула-2,5

Тут ми поговоримо відразу про 3 колективи. Почнемо з Хаас. Вони мають значно більше очок за інших у цій підкатегорії. Однак більшість з цих балів були здобуті ще в перших заїздах і одним пілотом.

Олівер Берман демонстрував феноменальні результати в перших двох гонках, звоювавши тоді 17 очок. Після етапу в Китаї британець був 5 у загальному заліку. Однак радість Хаас тривала не довго. З того Китаю Берман завоював очки всього раз, а його напарник Естебан Окон двічі, фінішувавши 10 та 9.

Alpine 🆚 Haas 🆚 Alpine 🆚 Haas



Franco Colapinto goes on the defensive in Shanghai on Sunday! 😮‍💨⚔️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Jnrdw4LUX3 — Formula 1 (@F1) March 18, 2026

Зараз американська команда радше бореться не за топ-10 у кваліфікацїі та залікові бали в гонках, а за статус не найгіршої команди серед групи середняків.

Тим паче, що все краще і краще виступає Ауді. Це не повноцінний новачок, як одна з команд, про яку ми поговоримо далі, однак торішній Заубер дійсно пророблює хорошу роботу над покращеннями і з кожним етапом результати команди стабілізуються.

Після нескінченних 11-12 місць Ауді третій етап поспіль заїжджають в очки.

Габріель Бортолето все частіше стає загрозою не для Хаас, а для Рейсінг Буллз і Альпін, а Ніко Гюлькенберг може програвати у кваліфікації, однак його багаторічний досвід дозволяє на максимум реалізовувати різні гоночні ситуації на свій бік, що демонструвала значна кількість високих результатів минулого сезону.

А от хто перестав демонструвати прогрес так це Вільямс.

У фанатів цієї британської команди було дуже багато надій після минулого сезону, де інколи їх улюбленці боролись не з аутсайдерами, а з лідерами за подіуми та місця в першій п'ятірці.

Однак після трьох поспіль гонок з набраними балами, ні Карлос Сайнс, ні Алекс Албон не демонструють швидкості, ні у кваліфікації, ні в гонці.

"Are we just risking something for nothing..."



Teamwork in Monaco as Alex Albon made way for Carlos Sainz, and the plan worked in the end for the Williams duo! 😮‍💨🤝#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/XnQHRNBDjE — Formula 1 (@F1) June 10, 2026

Ходять чутки про можливий відхід іспанця в наступному сезоні через великий попит на ринку, що ж, у колективі з такими перспективами Сайнса на довго втримати не вдасться.

Провал сезону, Формула-4

Чому такий стрибок відразу до Формули-4? Та тому що інколи ми бачимо, як ці колективи програють не одне коло лідерами, а у кваліфікації відстають не на 1 чи навіть 2 секунди.

І тут причини поганої половини сезону зовсім різні.

Астон Мартін стали справжнім посміховиськом, адже від команди, яка підписала рік тому Едріана Ньюї, щоб той готувався до нового регламенту, очікували значно більше. Тим паче мотор Хонда себе добре зарекомендував в останні кілька років у боліді Ред Булл.

Однак вібрації на початку сезону, а далі проблеми з усім іншим. У команди не було швидкості, надійності, шасі не було ідеальним для мотора, а мотор явно відставав від конкурентів.

Фернандо Алонсо дивом заробив один заліковий бал у Монако, інакше це не назвати, а Ленс Стролл двічі обійшов титулованого напарника у кваліфікації. На цьому досягнення завершуються.

Алонсо виходить до 2 сегменту кваліфікації Alonso making it into Q2 (onboard)

pic.twitter.com/4bk42Q6CT6 — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) July 25, 2026

Ми б поставили АМ на останнє місце, попри зароблене очко, однак останні оновлення в Угорщині змусили нас переосмислити перспективи колективу Ньюї.

Можливо ще один пакет і ми побачимо Алонсо та Стролла в боротьбі не за кількість програних кіл переможцю, а бодай за очки раз на кілька гонок.

От в чиї очки майже не віриться так це Каділак. І тут справа не в Серхіо Пересі чи Валттері Боттасі.

Обидва наддосвідчених пілоти реалізували б свій шанс, якби такий з'явився, але для цього необхідно ще фінішувати. Інколи здається, що Каділак просто розвалюється на ходу, а інколи так і відбувається.

Американці перший рік у Формулі-1, а тому такі проблеми їм пробачаються, навряд хтось очікував їх побачити в лідерах. Якщо Каділак зуміє подолати проблеми надійності, то можливо ми і побачимо якийсь заліковий бал навпроти назви їх команди в Кубку Конструкторів цього сезону.

me quedé tan dormida entre vuelta y vuelta que me perdí el cadillac incendiándose Y BOTTAS BAJÁNDOSE A APAGARLO 😭😭 pic.twitter.com/c5VU2iDZrY — ces JILIXPALOOZA 🇦🇷 (@demziwoo) July 26, 2026

Післямова

Літня перерва дозволяє нам ще раз продивитися та проаналізувати все, що сталось у Формулі-1 за останні пів року. Звичайно згадати абсолютно все не вийде, адже кожна гонка наповнена безліччю подій, що змушують нас від тижня до тижня з нетерпінням очікувати на нові і нові заїзди.

Формула-1 повернеться вже 21 серпня, Гран-прі Нідерландів прийматиме європейське турне, в межах якого відбудеться ще 4 заїзди.

Ми з нетерпінням очікуватимемо на повернення "королеви автоспорту" з усіма її перипетіями, баталіями на трасі та новими інноваційними рішеннями, що змушуватимуть суперників працювати більше і креативніше.