Ліврея Феррарі на честь Шумахера, боротьба Мерседес і Макларен у "храмі швидкості": прев'ю Гран-прі Італії

Перерва у Формулі-1 закінчилася і відразу подарувала нам драматичне прощання з Гран-прі Нідерландів, де ми побачили схід Макса Ферстаппена на домашньому треку, перемогу Ландо Норріса та традиційними суперечки у Феррарі.

І ось уже цими вихідними з 4 по 6 вересня на легендарному автодромі Монца, що знаходиться поблизу однойменного міста, визначиться переможець одного з найбільш історичних етапів усієї Формули-1 – Гран-прі Італії.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 13 гонки сезону, яка стане однією з останніх в європейському календарі "королеви автоспорту" цього сезону.

Історична довідка

Як ми вже зазначали, Монца є одним з найбільш історичних етапів Формули-1. Перша гонка тут відбулась ще в 1950 році, під час дебютного сезону Ф-1 і саме на цій трасі визначився перший чемпіон "королеви автоспорту".

Відтоді Монца пропустила лише один заїзд у 1980 році через реконструкцію і етап приймала Імола. За цей час на ній виступали та перемагали чимало великих пілотів, і "Храм швидкості" відіграв особливу роль у їхніх кар'єрах.

Так, 1965 року на цій трасі свою першу перемогу в "королівських автоперегонах" здобув Джекі Стюарт, який згодом став легендою та уособленням "героїчної епохи".

Рік потому, на Гран-прі Італії 1966, Джек Бребем виграв свій третій титул і він досі залишається єдиним гонщиком, який став чемпіоном на боліді власної конструкції.

У 1972 році в Монці здобув перший раз чемпіоном світу став Емерсон Фіттіпальді, а в 1975 – Нікі Лауда. Причому австрієць зробив це, виступаючи за Феррарі, що дало місцевій публіці небачений привід для свята.

Саме на етапі в Монці вперше про завершення кар'єри оголосив легендарний Міхаель Шумахер, а згодом так само вчинив й Феліпе Масса.

Монца не дарма називається "храмом швидкості", адже тут ставалися легендарні перемоги і легендарні зіткнення, саме тут траса заточена на низьку притискну силу і швидкість на прямих, що може значно змінити фаворитів і тріумфаторів.

Рекорди етапу в Італії

Рекордсменами по перемогах у "храмі швидкості" є Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон – колишній та нинішній пілот Феррарі по 5 разів здобували тут першу сходинку п'єдесталу пошани.

Серед нинішніх пілотів кілька разів Гран-прі Італії вигравало відразу троє гонщиків – Макс Ферстаппен тріумфував в Італії тричі, а Фернандо Алонсо та Шарль Леклер здобували тут перемоги по два рази.

Серед команд, звичайно, лідерство втримує національний символ Італії, Феррарі. Скудерія 20 разів перемагала в межах Гран-прі Формули-1. Найближчими до них підібрався Макларен з 11 звитягами та Мерседес – з 9.

Конфігурація треку

Монца неодноразово перебудовувалася: одні зміни були спричинені аваріями зі смертельними наслідками та необхідністю забезпечити хоча б мінімальну безпеку для глядачів, інші – постійним зростанням швидкості гоночної техніки, треті – відновленням після Другої світової війни.

У результаті вийшло так, що в одному й тому ж місці існували дві різні траси: "класичний" автодром із поворотами та високошвидкісний овал. А в 1955-1956 роках Гран-прі проводився на комбінованій конфігурації, що поєднувала обидва варіанти.

Наразі трек у Монці є класикою швидкісних гонок з мінімальною притискною силою. Трек має довгі прямі та кілька жорстких шикан, які створюють серйозні гальмівні навантаження. Тут особливо важлива аеродинамічна ефективність і вміння пілота знайти ідеальну точку гальмування.

MONZA É ROSSA ❤️



No sight in Formula 1 is quite like the sea of Tifosi after a @ScuderiaFerrari win at home#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QQQ93SQ6ah — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Ключові повороти на трасі – це Curva di Lesmo, Curva Parabolica, і Variante Ascari, який названий на честь загиблого тут італійського пілота Альберто Аскарі, який залишився останнім місцевим чемпіоном Формули-1.

На сьогодні 53 кола в Монці, кожне з яких складає 5,793 км, утворює загальну дистанцію гонки в 306,72 км.

Усього автодром налічує 11 поворотів та чотири зони прямих, де гонщики зможуть активувати крила.

Традиційно ж найбільше з обгонів відбувається саме на старт-фінішній, адже далі в пілотів є змога відірватися від суперника і не дати йому додаткової швидкості на наступному колі.

В умовах сучасного регламенту важко передбачити, яке дійство ми побачимо в Монці і чи зможуть пілоти дійсно їхати на максимум можливостей боліда, адже через майже відсутність повільних поворотів накопичувати енергію просто не буде де, а отже менеджмент та запас тієї самої енергії може стати ключовим під час заїзду.

Рекордний час у гонці на етапі в Італії продемонстрував Рубенс Барікелло ще в далекому 2004 році – 1:21,046.

Шини, стратегії та погода в Італії

Для гонки в Італії виробник гуми Pirelli вирішив нічого не міняти з конфігурації минулих років. Команди матимуть на вибір C3 як Hard, C4 як Medium і C5 як Soft.

Також стратегія останніми роками залишається сталою для Гран-прі Італії, якщо не відбуваються ніяких аварій чи зупинок гонки – один піт-стоп та тривалий відрізок на харді або мідіумі.

Зазначимо, що через вкрай довгий піт-стоп, який є одним з найдовших у сезоні саме в Монці, пілоти можуть відтягувати свою зупинку, щоб дочекатися сприятливих умов, як-от машина безпеки.

Щодо погоди, то несподіванок немає бути, сонце та близько 32-34 градусів за Цельсієм має триматися протягом усього вікенду.

Pirelli

Фаворити та інтриги Гран-прі Італії

Перш за все хочеться відзначити Феррарі. Одна з двох релігій Італії присвятили весь вікенд домашнього Гран-прі легендарному Міхаелю Шумахеру, який 30 років тому дебютував за Скудерію.

Феррарі порадували вболівальників стильною лівреєю, а також легенди автоспорту проїдуть кілька кіл на машинах, які приносили італійській команді та німецькому гонщику перемоги.

A livery fit for home 🏡 Our Monza livery is here, inspired by the lasting impact of Michael Schumacher on our team ❤️ pic.twitter.com/MWGlJi4miv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Проте віри на домашній успіх Феррарі не так багато, Скудерія була сильною в поворотах, а ось у гонках з довгими прямими відрізками та проблемними трасами щодо рекуперації енергії італійський колектив не міг нав'язати боротьбу лідерам.

Звичайно можна було б приписати до фаворитів Ред Булл, який вкотре визнали найкращим виробником двигунів, тим паче минулого року Макс Ферстаппен теж несподівано виграв Гран-прі Італії, однак проблем у "биків" вистачає і дивом буде побачити представника "биків" на найвищій сходинці п'єдесталу пошани.

А отже основна боротьба за перемогу розгортатиметься між двома командами з двигуном Мерседес – сам німецький колектив та Макларен.

"Папая" двічі поспіль перемагає завдяки зусиллям Ландо Норріса і "срібним стрілам" необхідно повертатися на переможний шлях в основних гонках.

Загалом саме Мерседес найкраще працював зі збереженням та накопиченням енергії протягом сезону, а тому лідери чемпіонату матимуть невелику перевагу, як у кваліфікації, так і в гонці.

Розклад Гран-прі Італії

П'ятниця, 4 вересня

13:30 – 14:30. Перша практика

17:00 – 18:00. Друга практика

Субота, 5 вересня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 7 вересня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Італії

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Нідерландів можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.