Повернення "папая рулс", гумовий хаос та розчарування Феррарі: підсумки Гран-прі Угорщини

Уболівальники не встигли відпочити від Гран-прі Бельгії, як розпочався вже 11 етап Формули-1 сезону-2026 в Угорщині.

Це своєю чергою ознаменує велику 4-тижневу літню перерву, що завершиться аж 23 серпня гонкою в Нідерландах.

Чемпіон вирішив розповісти про найголовніші події вікенду зокрема та гонки на легендарному "Хунгароринзі" безпосередньо.

Повернення "Сепанга"

Головною новиною вікенду для багатьох стала не кваліфікація або гонка в Угорщині, а повернення одного з найулюбленіших треків уболівальників, що знаходиться в окрузі Сепанг у Малайзії.

Насправді перегони на півдні Малаккського півострова проводились ще з 1962 року, інколи в Сінгапурі, інколи в Шах-Аламі, що поблизу Куала-Лумпуру, однак до заліку Формули-1 малайзійський етап приєднався в 1999 році і незмінно проводився до 2017-го.

"Сепанг" виділяється двома прямим відрізками, на яких відбувалось чимало боротьби. До того ж Малайзія може здивувати нас несподіваними погодними умовами, адже тропічні дощі в регіоні ніхто не скасовував.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Попри повернення "Сепанга" етап матиме назву Гран-прі Бахрейну, який він і заміняє.

Відбудеться гоночний вікенд у Малайзії з 2 по 4 жовтня, між етапами в Азербайджані та Сінгапурі.

Що цікаво понад половина пелетону жодного разу не змагались в Малайзії, хоча серед чинних гонщиків відразу троє здобували перемоги на автодромі "Сепанг", звісно ми про Макса Ферстаппена, Льюїса Гамільтона та Фернандо Алонсо, який є одним з найуспішніших пілотів на цій трасі з трьома перемогами.

Оновлення Астон Мартін

Пакет покращень, який привезли Астон Мартін був дійсно надихаючий, як для пілотів, так і для вболівальників команди. Відразу 16 нових елементів, та там майже повністю нова машина.

Aston Martin wasn't exaggerating about its AMR26 upgrade package 😳 pic.twitter.com/4FzaVfUs6k — Autosport (@autosport) July 24, 2026

І оновлення відразу дали результат. У практиках Алонсо та Стролл не пасли задніх з відставанням у кілька секунд, а у кваліфікації іспанська легенда навіть зумів вперше в сезоні вийти до другого сегменту.

Звичайно в гонці все було складніше, однак 13-14 позиція для команди, що до цього відставала на 2 секунди з кола від гонщиків Каділак це вже великий крок вперед.

А після літньої перерви команда вже готує нові апдейти для машини, а саме новий двигун та полегшені деталі, що знизять вагу боліда.

Можливо ми ще побачимо Астон Мартін у боротьбі за очки протягом цього сезону, щоправда, чекати хоч на щось довелось аж половину сезону, а очікування від Едріана Ньюї та його колективу були значно вищими.

F1Troll

Шалена кваліфікація в "Монако без стін"

Не дарма "Хунгароринг" прозвали "Монако без стін", велика кількість поворотів, мало зон прямих і на такому треку особливо важливо мати перевагу на старті заїзду, адже обганяти під час гонки вкрай проблематично.

І кваліфікація нам подарувала чимало сюрпризів.

Як ми вже писали Фернандо Алонсо вперше у 2026-му завіз Астон Мартін у другий сегмент, хоч на щось більше за 16 позицію його не вистачило.

Під час боротьби за першу десятку не втримав болід і розвернувся Ісак Аджар, однак в підсумку француз показав коло і виявився навіть швидшим за Ферстаппена.

Hadjar spins from one side of the track to the other in Q2 😮



The setback was only temporary as he made it through to Q3 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/hZi9kAlgye — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

До топ-10 також пробився Ніко Гюлькенберг, а Арвід Ліндблад знову опинився вище за Ліама Лоусона.

Однак не вперше в цьому сезоні заключна спроба у кваліфікації перетворилась на справжнє божевільство.

Макс Ферстаппен розвернувся, що спричинило жовті прапори, Джордж Расселл зупинився посеред треку, Ландо Норріс вирвав поул-позицію, проїхавши швидше за Гамільтона на 12 тисячних.

І на цьому все не завершилось. 7-разовий чемпіон світу отримав 3 штрафні позиції за блокування Оскара Піастрі, а лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі не скинув достатньо швидкість під жовтими прапорами і заробив аналогічне покарання.

Verstappen spinning, Russell stopping on track, Lewis parking at the P1 board!



It was a chaotic end to qualifying 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tD2JTERvr4 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Така кваліфікація давала надію на не менш цікаву гонку, але чи була вона цікавою?

Парад піт-стопів без боротьби на трасі

Якщо оцінювати заїзд за кількістю різних подій та зміні позицій, то звичайно можна дати Угорщині тверду 4 з 5, однак якщо відкинути всі сходи та напругу, що трималась через не високі розриви між пілотами, то з'ясується, що новий регламент не подарував нам тих омріяних обгонів у поворотах та боротьби пліч-о-пліч на повільних треках.

Кілька крутих маневрів, що демонстрували пілоти були нівельовані нескінченним переслідуванням суперників попереду без можливості їх обійти.

Найкращим прикладом тут є переможець Ландо Норріс та його напарник Оскар Піастрі. Британець їхав на секунду швидше після того, як австралієць поїхав за заміною гуми. Але без рішення команди Норріс і далі тягнувся б за Піастрі, очікуючи помилки або наказу зі стратегічного містка.

Як Ландо відчуває себе, кажучи ці слова How Lando felt after saying that pic.twitter.com/MFKfQfVstn — F1 TROLL (@f1trollofficial) July 26, 2026

Урятувала ж інтригу та інтерес велика кількість піт-стопів і різноманітність стратегій. Феррарі почали гонку на софтах, що жодним чином не допомогло на старті та змусило Льюїса Гамільтона заїжджати за новою гумою першим серед лідерської групи.

Антонеллі навпаки тримався на трасі найдовше і це принесло йому місце на подіумі. 7-разовий чемпіон пізніше перевищив швидкість на піт-лейні і отримав штраф, через що втратив позицію ще й відносно напарника по команді.

Водночас Піастрі, який заїжджав раніше і намагався відіграти час на свіжій гумі застряг за коловими, а контакт з Карлосом Сайнсом дозволив Норрісу змінити покришки та залишитись лідером.

Оскар дізнається, що контракт КарЛандо не завершується pic.twitter.com/39tClgF3lo — F1 TROLL (@f1trollofficial) July 26, 2026

"Чимало екшну", – скажете ви. "Мало боротьби і обгонів між гонщикам", – відповім вам я.

Чи цікаві стратегічні ігри команд? Звичайно цікаві, однак проблема в тому, що навіть вдаліша стратегія, де ти виїжджаєш на свіжішій гумі, або намагаєшся зробити андеркат ні на що не впливає, якщо попереду тебе хтось є і тобі треба його обігнати. Лише шалена різниця в якості шин Pirelli давали змогу проводити обгони не лише на прямій, а й в поворотах, що продемонстрував нам Ісак Аджар, коли відразу 4 машини позаду його обійшли на свіжій гумі протягом одного кола.

Навіть згадати пізні гальмування Піастрі минулого року, коли Макларен вмовляли його не атакувати агресивно Норріса, ми не можемо з цього етапу. Лише один феноменальний обгін Макса Ферстаппена у боротьбі з Льюїсом Гамільтоном та хороший маневр Ландо Норріса проти Андреа Антонеллі, хоч британець і мав окрім переваги в темпі, ще й великий запас у якості гуми.

Норріс був найшвидшим, однак виграти допоміг Сайнс і Макларен

Поул-позиція та тотальна домінація в темпі від Ландо Норріса не дозволить сказати, що британець не заслужив на перемогу, однак те, як вона була здобута залишає гіркий присмак.

Норріс у боротьбі на першому колі програв позицію напарнику і Оскар Піастрі не збирався поступатися, попри заклики Ландо до команди в обміні позиції. І чинний чемпіон світу не брехав, він дійсно був значно швидшим, однак траса в Угорщині та сучасний регламент, де ти можеш накопичувати енергію і вивільнювати її в будь-якому місці не дозволяли нічого зробити в цій ситуації.

У підсумку повернути лідерство Норріс зумів лише тоді, коли Піастрі закликали їхати в бокси, а потім в спробі прорватися через колових Оскар зіткнувся з Карлосом Сайнсом та втратив кілька дорогоцінних секунд.

Схід Піастрі вже б ні на що не вплинув, його максимум це була боротьба з Антонеллі за другу сходинку, однак залишатися без очок в такій гонці для австралійця звичайно дуже неприємно, адже перемога була цілком реальною.

Ферстаппен вичавив максимум з цього боліду

Окремо звичайно варто відзначити Макса Ферстаппена, який зумів продемонструвати філігранну гонку після доволі важкої кваліфікації. На старті нідерландець обійшов Шарля Леклера, а потім не пускав дуже довго Льюїса Гамільтона, який намагався в різних місцях здійснити обгін, однак навіть до боротьби колесо в колесо справа не доходила.

Надалі Макс ідеально реалізував свою стратегію та зумів за рахунок меншої кількості піт-стопів опинитися вище і Мерседес, і Феррарі.

>Скаржився на машину всю гонку >Приїхав другим pic.twitter.com/I2wLdyOpr8 — F1 TROLL (@f1trollofficial) July 26, 2026

Звичайно це не скасовує всіх проблем, з якими нідерландець стикався протягом останніх кількох етапів і вже в рідних Нідерландах йому потрібна значна допомога від команди в поліпшенні цього боліду, адже в Зандворті проводити обгони значно простіше і тримати позаду себе швидших суперників буде значно важче.

Мерседес стрибнули вище голови, але забули про Расселла

Якби це дивно не звучало, однак Мерседес не були фаворитами етапу. Мало прямих, багато поворотів, це не парафія "срібних стріл" цього сезону, тому подіум Андреа Кімі Антонеллі можна було б записати в актив, як успіх.

Але де в цьому успіху місце для Джорджа Расселла?

Британець мав проблеми протягом усього сезону, вони значно йому завадили на минулому етапі в Бельгії і тепер знову завал старту через несправність з боку команди.

-Не зробив нічого -Втратив 12 позицій

Звичайно закидати в бік Тото Вольфа злив одного пілотів було б занадто, але такі тривалі труднощі в найкращої команди пелотону чомусь існують лише в одного гонщика. Расселл з кінця пелотону зумів прорватися аж на сьоме місце, тобто втратив лише 1 позицію відносно старту, але така мінімізація втрат явно не допомагають британцю в боротьбі за титул.

Попереду друга половина сезону і для потенційного титулу Джордж має вигравати майже всі гонки, якщо Кімі приїжджатиме другим. А позаду підпирають Макларен та Феррарі.

Тож можливо Мерседес варто все ж виправити усі проблеми з болідом Расселла і дозволити хоч трохи рівної боротьби за чемпіонський титул.

Феррарі не виправдили очікувань

"Сьогодні ми зробили занадто багато помилок. Погані старти, помилкові рішення щодо шин і зіпсовані піт-стопи…", – заявив керівник Скудерії Федерік Вассер після заїзду.

Дійсно, перед цим етапом здавалось, що це ледь не найкраща можливість, щоб привезти в Маранелло ще одну перемогу, можливо навіть з першим за довгі роки 1-2 на подіумі.

Однак спочатку програна кваліфікація Ландо Норрісу, дивна стратегія з софтами на старті, що не виправдала себе і великі труднощі в боротьбі за позиції.

4-5 місця на фініші стали підсумком сходу Оскара Піастрі, а Феррарі, що ще тиждень тому завдяки ідеальній стратегії боролись за перемогу, вже за тиждень через погану стратегію не змогли зачепитись навіть за подіум.

Попереду ще половина сезону і оновлення після літньої перерви можуть дещо змінити розклади сил у пелотоні, однак Феррарі треба знову зібратися з думками, якщо вони хочуть претендувати на Кубок Конструкторів цього року.

Персона дня

Обійдемося без радіопереговорів та казусів на трасі сьогодні, а просто нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел прибув на Гран-прі Угорщини в якості… фотографа.

Річ у тім, що фотографія є його хобі, а також політик є великим шанувальником автоспорту.

Czechia president Petr Pavel was photographing the Hungarian Grand Prix this weekend 📸 pic.twitter.com/bkaHK8eEok — ESPN F1 (@ESPNF1) July 26, 2026

Для Павела це вже не перший досвід такого роду. Раніше він вже працював фотографом на MotoGP, 24 годинах Ле Мана та ралі-рейді Дакар.