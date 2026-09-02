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Аджар пропустить другий поспіль Гран-прі Формули-1

Олександр Булава — 2 вересня 2026, 17:47
Аджар пропустить другий поспіль Гран-прі Формули-1
Ісак Аджар
Getty Images

Пілот Ред Булл Ісак Хаджар пропустить друге поспіль Гран-прі Формули-1 через травму зап'ястя.

Про це повідомляє пресслужба команди.

У Монці, як і в Зандворті, за кермом боліда австрійського стайні його замінить Ліам Лоусон. Новозеландець удруге поспіль сяде в кокпіт основної команди та складе пару чотириразовому чемпіону серії Максу Ферстаппену.

Зазначається, що Хаджар продовжує реабілітацію після травми, якої зазнав під час літньої паузи. У Ред Булл відзначають позитивну динаміку його відновлення, проте наголошують, що не квапитимуться з поверненням гонщика на трасу, аби уникнути зайвих ризиків.

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Після першої половини сезону Формули-1 Аджар посідає 8-му сходинку у загальному заліку пілотів, маючи 68 очок.

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