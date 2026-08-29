Це мій дім: Норріс – про продовження контракту з Макларен

Чинний чемпіон світу Формули-1 Ландо Норріс прокоментував продовження контракту з Маклареном, наголосивши, що він дуже натхненний тим, що чекає його і команду в майбутньому.

Його слова наводить пресслужба команди.

"Макларен – мій дім, і я дуже радий підписати новий контракт, який збереже мене в команді як мінімум до 2030 року. Коли дев'ять років тому я розпочинав цей шлях, я мав чітку мету: повернути Макларен на лідируючі позиції і завоювати чемпіонські титули.

Ми досягли цієї мети, але хочемо більшого – ми хочемо продовжувати перемагати. І як команда знаємо, що здатні цього досягти. Не можу дочекатися, коли знову сяду за кермо у Монці. Я дуже натхненний тим, що чекає нас попереду і в частині цього сезону, що залишилася, і в найближчі роки", – сказав британець.