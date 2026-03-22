Доссо здобула золото в бігу на 60 метрів у історичному фіналі на ЧС-2026 у приміщенні

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей з бігу на 60 метрів серед жінок.

Перемогу здобула представниця Італії Зейнаб Доссо, яка фінішувала з результатом 7.00 секунди. Срібну нагороду виграла американка Джейшес Сірс із часом 7.03 секунди, що є повторенням її найкращого результату сезону.

Бронзовою призеркою стала легкоатлетка із Сент-Люсії Джульєн Альфред, її результат також склав 7.03 секунди.

Зейнаб Доссо є чемпіонкою Європи в приміщенні 2025 року (Апелдорн) на дистанції 60 метрів. На світовому першенстві в приміщенні італійка раніше здобувала "срібло" у 2025 році (Нанкін) та "бронзу" у 2024 році (Глазго).

Зазначимо, що цей фінал став історичним: уперше в історії бігу на 60 метрів одразу семеро жінок у одному забігу показали результат кращий за 7.10 секунди.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня, 21 березня, перемогу в жіночому бігу на 3000 метрів здобула Надя Баттоклетті з Італії (8:57.64), яка випередила Емілі Маккей зі США та австралійку Джессіку Халл.

Також напередодні відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс. Представник Швеції Арман Дюплантіс здобув чергове "золото" зі стрибків з жердиною. А потім 20-річна легкоатлетка з Чехії Лурдес Глорія Мануель одержала чемпіонство з бігу на 400 метрів.