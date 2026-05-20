Магучіх повторила вірусний тренд із Тіктоку під час тренувань

Ярослава Магучіх вкотре довела, що вміє не лише вигравати турніри, а й чудово ловити тренди соцмереж.

Українська чемпіонка опублікувала нове відео у TikTok, використавши популярний фрагмент із фільму "Вершина", який останніми днями масово віруситься у мережі.

На початку ролика Магучіх показує свій успішний стрибок, підписавши момент фразою: "Я стрибаю чергову вдалу спробу".

А вже за секунду вмикається той самий вірусний уривок із фільму, який у TikTok часто використовують для передачі ейфорії та максимального емоційного підйому після успіху.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Читайте також : Відео Залетіла в тренди: українська каноїстка виконала вірусний танець після перемоги в змаганнях

Раніше Магучіх стала обличчям нової колекції всесвітньо відомого бренду.