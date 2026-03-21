Італійка Баттоклетті виграла золоту медаль ЧС-2026 з бігу на 3000 метрів

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей з бігу на 3000 метрів серед жінок.

Чемпіонкою тут стала італійська атлетка Надя Баттоклетті, яка фінішувала з результатом 8:57.64. Зазначимо, що вона срібна олімпійська призерка з бігу на 10000 метрів (2024).

Також вона вигравала срібні медалі чемпіонату світу з бігу на 10000 метрів (2025), бронзові нагороди з бігу 5000 метрів (2025), є дворазовою чемпіонкою Європи 2024 року (5000 та 1000 метрів).

"Срібло" та "бронзу" здобули Емілі Маккей та Джессіка Халл, які представляють США та Австралію відповідно.

Надя Баттоклетті (Італія) – 8:57.64. Емілі Маккей (США) – 8:58.12 Джессіка Халл (Австралія) –8:58.18

Напередодні також відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де з рекордом світової першості тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс.

Нагадаємо, напередодні український легкоатлет Олег Дорощук став чемпіоном світу в стрибках в висоту.