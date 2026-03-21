Україна посідає третє місце в медальному заліку ЧС-2026 після другого змагального дня

Збірна України посідає третє місце в медальному заліку чемпіонату світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у польському місті Торунь.

Після завершення другого змагального дня Україна з трьома медалями замикає першу трійку. Лідирує наразі Італія, що має 3 золотих нагороди, другими йде збірна США – 2 золоті медалі, 5 срібних, а також 3 "бронзи".

Збірна України зусиллями Ярослави Магучіх та Олега Дорощука має у своєму доробку два "золота" ЧС-2026, а також срібну медаль завоювала Юлія Левченко.

Скріншот з трансляції Суспільне Спорт

Останній день світової першості 2026 року відбудеться завтра, 22 березня. У неділю розігруватиметься відразу 12 комплектів нагород.