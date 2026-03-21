20-річна легкоатлетка з Чехії здобула золото з бігу на 400 метрів на ЧС-2026 у приміщенні

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей з бігу на 400 метрів серед жінок.

Перемогу здобула представниця Чехії Лурдес Глорія Мануель, яка подолала дистанцію за 50.76 секунди, встановивши особистий рекорд. Срібну нагороду виграла польська атлетка Наталя Буковецька з результатом 50.83 секунди, що є національним рекордом. Бронзовою призеркою стала нідерландка Ліке Клавер, її час склав 51.02 секунди.

Зауважимо, що 20-річна Мануель є чемпіонкою світу серед юніорів (U20) 2024 року та першенства Європи у цій же віковій категорії (U20) у 2023 році в бігу на 400 метрів.

Також чеська легкоатлетка має срібну медаль чемпіонату Європи серед юнаків (U18) 2022 року на цій дистанції та дві бронзові нагороди в естафеті 4х400 метрів.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня, 21 березня, перемогу в жіночому бігу на 3000 метрів здобула Надя Баттоклетті з Італії (8:57.64), яка випередила Емілі Маккей зі США та австралійку Джессіку Халл.

Також напередодні відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс.